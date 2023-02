Παράξενα

Βόλος: Συνελήφθη ανήλικος που πέταγε χιονόμπαλες σε αυτοκίνητα

Για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατηγορείται ένας 15χρονος, ο οποίος στο κέντρο του Βόλου με άλλους δύο ανήλικους πετούσε χιονόμπαλες σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Η Εισαγγελία ενημερώθηκε για δύο περιστατικά και με εντολή της προϊσταμένης της υπηρεσίας έγινε διερεύνηση από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο νεαρός και οι γονείς του σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία.

Στην μια περίπτωση την περασμένη Τρίτη και στη δεύτερη την περασμένη Τετάρτη, ημέρες που στο κέντρο του Βόλου σημειώνονταν χιονόπτωση, δύο ομάδες ανήλικων στο κέντρο του Βόλου, πετούσαν μπάλες με χιόνι στα διερχόμενα οχήματα, με κίνδυνο να προκαλέσουν ζημιά ή ατύχημα.

Με εντολή της εισαγγελέα η Αστυνομία διερεύνησε τις δύο υποθέσεις και εντόπισε την Τετάρτη τον 15χρονο, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης παρουσίας. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος επειδή είναι ανήλικος, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε και τους γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σε βάρος των οποίων θα οριστεί δικάσιμος όταν η δικογραφία διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

Πηγή: magnesianews

