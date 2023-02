Πολιτική

Τσαβούσογλου: Με την Ελλάδα ελπίζω να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο

Για «νέα σελίδα» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή τον φονικό σεισμό στη γείτονα χώρα και το κλίμα αλληλεγγύης των τελευταίων ημερών, μίλησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου την Τρίτη.

Σε συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας. Τα βήματα που έχουμε κάνει για την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, ιδίως με το Ισραήλ, είναι προφανή».

Αναφερόμενος στη χώρα μας, πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι η αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε αυτή την ώρα λόγω του σεισμού θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο με την Ελλάδα».

«Ως εκ τούτου, όπως όλες οι χώρες της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ειρήνη της περιοχής μας», σημειώσε ακόμη.

Η αλλαγή σελίδας στις σχέσεις των δύο χωρών ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, αρχικά με την αποστολή της ΕΜΑΚ, για να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης μέσα από τα συντρίμμια, τόνων ανθρωπιστικού υλικού, αλλά και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Αντιόχεια, προχθές Κυριακή.

Χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υποστήριξε ότι το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πλέον διαφορετικό μετά τον σεισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο η προσφορά των Ελλήνων διασωστών, όσο και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αλλά και συνολικά η εν γένει ελληνική παρουσία στις πληγείσες περιοχές, έχουν αλλάξει το κλίμα.





