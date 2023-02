Life

Τηλεθέαση – “Rouk Zouk”: Ρεκόρ σεζόν την Δευτέρα

Εξαιρετικά δημοφιλές είναι το τηλεπαιχνίδι με την Ζέτα Μακρυπούλια, που έχει “αλλάξει” τα μεσημέρια μας, στον ΑΝΤ1

Ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν, έκανε χθες η Ζέτα Μακρυπούλια!

Το «Rouk Zouk» την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έκοψε, για άλλη μια φορά, πρώτο το νήμα της τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 12,1 μονάδες!

Συγκεκριμένα, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής του, με 23,6%. Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν χθες «Rouk Zouk», με το ανδρικό κοινό να χτυπά μέχρι και 55,5%, και το γυναικείο να αγγίζει έως και το 33%.

Το «Rouk Zouk» από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 15:00 συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι καθημερινή συνήθεια με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια στα «decks».

