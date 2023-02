Οικονομία

Μητσοτάκης: Έκτακτο βοήθημα έως 300 ευρώ σε συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση

Την παροχή έκτακτου βοηθήματος ύψους από 200 έως 300 ευρώ στους συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Κοζάνη.

«Θα υπάρξει ένα έκτακτο βοήθημα για τους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από την 1/1/23» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνει ο καθένας» συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο, συμπληρώνοντας ότι: «Η παροχή θα δοθεί εφάπαξ και εκτιμούμε θα προσεγγίσει συνολικά τα 300 εκ. ευρώ», ωστόσο, όπως τόνισε η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από προσδοκώμενο και είναι υπολογισμένο το δημοσιονομικό κόστος για την παροχή αυτή.

Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε σχήμα από 36 έως 72 δόσεις για νέες οφειλές συνεπών δανειοληπτών το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Η εξειδίκευση των νέων ρυθμίσεων θα γίνει αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης.

Οπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, για όλους όσοι επιδιώκουν να αναβιώσουν τη συμμετοχή τους σε παλαιότερα σχήματα δόσεων θα μπορούν να το κάνουν μέσω της καταβολής δύο μηνιαίων δόσεων.

Απαντώντας στην ερώτηση, αν ο σεισμός στην Τουρκία και η βοήθεια που έσπευσε άμεσα να δώσει η χώρα μας, βοήθησαν στην βελτίωση των σχέσεων, κάτι που αποδείχθηκε και από τις δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο πρωθυπουργός τόνισε «ποτέ δεν έκλεισα την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία».

«Κρατώ τη δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι τα πράγματα, μπορεί να γίνουν καλύτερα, καταλαβαίνω, όμως και την επιφυλακτικότητα κάποιων ότι μπορεί να γυρίσουμε στις κακές συνήθειες του παρελθόντος, ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει αυτό» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Εγώ ουδέποτε έκλεισα την πόρτα στο διάλογο. Στην Τουρκία γνωρίζουν πως η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποκτήσει πλέον βάθος και περιεχόμενο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύεται αποτρεπτικά, κάτι, που δε στρέφεται κατ’ ανάγκη κατά της Τουρκίας»

«Μακάρι να προκύψει κάτι θετικό» επανέλαβε και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Τουρκία με βοήθεια, ξέρουμε ότι έχει ανάγκες ο λαός της. Θα είμαστε παρόντες και στην προσπάθεια ανοικοδόμησης την επόμενη ημέρα.

