Αττική: Σπείρα έκλεβε οχήματα με λεία “μαμούθ” (εικόνες)

Πόσα αυτοκίνητα έκλεψε η εγκληματική οργάνωση και πως εντοπίστηκε από την αστυνομία.

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και σύλληψη τεσσάρων ατόμων -τριών ανδρών ηλικίας 63 , 53 και 35 ετών και μίας γυναίκας 25 ετών- που διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων και τα διέθεταν περαιτέρω είτε αυτούσια, είτε με τη μορφή ανταλλακτικών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η εγκληματική οργάνωση, φέρεται να συγκροτήθηκε από τα τέλη Νοεμβρίου 2021, με σκοπό την κλοπή οχημάτων με μεγάλη εμπορική ζήτηση από περιοχές της Αττικής, τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη και την περαιτέρω διάθεσή τους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα οχήματα από περιοχή της Αττικής αφαιρούσε ένα από τα μέλη της οργάνωσης και στη συνέχεια ο 63χρονος «εγκέφαλός» της μετέβαινε στην Αθήνα, είτε μόνος του, είτε με την 25χρονη κόρη του και αφού τα παραλάμβανε, τα μετέφερε σε ειδικά διαμορφωμένο εξοπλισμένο χώρο, σε μάντρα ανταλλακτικών που διατηρεί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκεί οι δύο συνεργοί του προέβαιναν άμεσα στην αποκοπή διαφόρων μερών όπου αναγράφονταν οι αριθμοί πλαισίου των αφαιρεθέντων οχημάτων.

Χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης της εν λόγω εγκληματικής ομάδας, αποτελούσαν η χρήση τεχνολογικών μεθόδων για την παράκαμψη σύγχρονων αντικλεπτικών συστημάτων, η χρήση συσκευών παρεμβολής ηλεκτρονικών σημάτων για την παράκαμψη τυχόν συστημάτων γεωεντοπισμού (gps) που διέθεταν τα αφαιρεθέντα οχήματα, η μεταφορά των αφαιρεθέντων οχημάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με τη λήψη αυξημένων μέτρων αυτοπροστασίας, όπως τη χρήση δικών τους πινακίδων κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε ίδια μάρκα με αυτή κλεμμένων οχημάτων, η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων (άλλαζαν ανά τακτά διαστήματα) δηλωμένων σε ονόματα έτερων ατόμων όπως «αχυράνθρωποι» και η χρήση κωδικοποιημένης φρασεολογίας κατά τη διάρκεια συνομιλιών.

Οι φερόμενοι δράστες του κυκλώματος διαπιστώθηκε ότι κατάφεραν να κλέψουν 39 αυτοκίνητα, από διάφορες περιοχές της Αττικής, με συνολική εκτιμώμενη αξία περί τα 392.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στις οικίες των μελών της οργάνωσης, αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σπρέι πιπεριού, ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 49 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, μία μεταλλική απομίμηση – ομοίωμα όπλου, μικρού μεγέθους με γεμιστήρα, δύο εμφανώς πλαστά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, με στοιχεία έτερων ατόμων και επικολλημένες φωτογραφίες δύο εκ των συλληφθέντων, τρεις σφραγίδες γιατρών, δεκαεννέα ζευγάρια γυαλιών, των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται, το χρηματικό ποσό των 6.215 ευρώ, ένα σημειωματάριο ιδιόχειρων σημειώσεων με αναφορές σε πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, πλήθος εξειδικευμένων εργαλείων παράκαμψης σύγχρονων αντικλεπτικών συστημάτων αυτοκινήτων, μίζες εκκίνησης αυτοκινήτου, μεταλλικοί αποκωδικοποιητές κωδικού κοπής κλειδαριών αυτοκινήτων, συσκευές δημιουργίας κλωβών αποκλεισμού επικοινωνιών (Jammer), φίσες προγραμματισμού κλειδιών και παράκαμψης συστήματος immobilizer αυτοκινήτων, πλήθος κλειδιών αυτοκινήτου, των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη αναμεμειγμένα με καπνό.

Παράλληλα σε κατάστημα εμπορίας ανταλλακτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 67 αποκομμένοι κινητήρες αυτοκινήτων, 1045 πόρτες αυτοκινήτων, 53 καπό αυτοκινήτων και 55 τεμαχισμένα αυτοκίνητα με αποκομμένο ή παραποιημένο αριθμό πλαισίου, πλήθος εργαλείων, εγκεφάλων αυτοκινήτων, κλειδιών και immobilizer αυτοκινήτου, των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων και πέντε αυτοκίνητα προκειμένου να διερευνηθεί το νόμιμο της κυκλοφορίας τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε η εμπλοκή ακόμη δύο ατόμων –ημεδαπών ηλικίας 64 και 35 ετών, οι οποίοι διατηρούν μάντρες ανταλλακτικών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, καθώς παραδόθηκαν σε αυτούς δύο εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων.

Οι συλληφθέντες που εναντίον τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παράβαση του Νόμου περί όπλων, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πλαστογραφία, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

