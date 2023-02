Πολιτική

“Κύριε πρωθυπουργέ, πόσο καψούρης είστε;”: Η ερώτηση… φωτιά στην συνέντευξη του Μητσοτάκη

Μία ερώτηση ειδικά αφιερωμένη στην ημέρα δέχθηκε ο πρωθυπουργός στην Κοζάνη

Η ημέρα των Ερωτευμένων δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους δημοσιογράφους, που έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κοζάνη.

Εκεί λοιπόν ανάμεσα στις ερωτήσεις για τις έκτακτες ενισχύσεις σε συνταξιούχους και αγρότες, για το δημόσιο σύστημα υγείας και την ενεργειακή μετάβαση, ήρθε και η ερώτηση – «κλειδί» από τον δημοσιογράφο, που εκπροσωπούσε το «Ραδιο Καψούρα» της Πτολεμαΐδας: «Κύριε πρόεδρε, με αφορμή την Ημέρα των Ερωτευμένων, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς»;

«Επιτέλους μία ερώτηση που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών» απάντησε ο πρωθυπουργός γελώντας.

«Συνοδεύομαι από τη σύζυγό μου, την οποία κάλεσα να περάσει την ημέρα των ερωτευμένων στη Δυτική Μακεδονία, μία περιφέρεια που αγαπώ ιδιαίτερα, οπότε μπορείτε να βγάλετε τα συμπέρασματά σας» είπε. Ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους και τόνισε: «Θα πω κι εγώ τη φράση – κλισέ: Οι ερωτευμένοι γιορτάζουν όλον τον χρόνο».

