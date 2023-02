Οικονομία

Λαμία: Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό (εικόνες)

Σε ποιο ύψος της Αθηνών - Λαμίας είχαν κλείσει τον δρόμο οι αγρότες.

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης προχώρησαν οι αγρότες της περιοχής λίγο μετά τις 14:00. Ο αποκλεισμός κράρτησε περίπου μια ώρα με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά γύρω στις 15:00.

Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο πλαίσιο της συμπαράστασης για τους συναδέλφους τους που έχουν συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από νωρίς το πρωί είχαν τοποθετήσει τα γεωργικά τους μηχανήματα στην γέφυρα της Αταλάντης και λίγο μετά τις 2:00 προχώρησαν σε κατάληψη και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού με συνέπεια η κίνηση να εξελίσσεται από τους παραδρόμους από το 137ο έως το 150ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

