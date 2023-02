Υγεία - Περιβάλλον

Υγεία - Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Η αύξηση και οι νέοι δικαιούχοι

Ποιο είναι το ανώτατο ύψος του επιδόματος και σε ποιες ειδικότητες θα δοθεί.

Αυξάνεται στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας.

Για πρώτη φορά θα καταβληθεί από 1.1.2023 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους των νοσοκομείων ειδικότητες όπως ψυχολόγοι φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιοί, οδοντοτεχνίτες και επόπτες υγείας καθώς και σχετικές ειδικότητες που απασχολούνται στην ΑΕΜΥ, στον ΕΟΔΥ, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού.

Ειδικότερα από 1.1.2023 καθορίζεται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 200 € Β΄ Κατηγορία: 165 € Γ΄ Κατηγορία: 150 € Δ΄ Κατηγορία: 105 € Ε΄ Κατηγορία: 70 €

Αναλυτικότερα:

Οι νοσηλευτές των φορέων που υπάγονται πλέον στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν 200 ευρώ το μήνα έχοντας εισοδηματικό όφελος 2.400 ευρώ ετησίως

Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιοί, οδοντοτεχνίτες κατατάσσονται στη Γ' κατηγορία και θα λάβουν για πρώτη φορά το επίδομα ύψους 150 ευρώ μηνιαίως έχοντας εισοδηματικό όφελος 1.800 ευρώ ετησίως

Τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων

προσδιορίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες δικαιούχων, στις οποίες καταβάλλεται, πλέον, υψηλότερο επίδομα, από 70 ευρώ σε 150 ευρώ, έχοντας εισοδηματικό όφελος 960 ευρώ ετησίως.

Η κατηγοριοποίηση έγινε με αποκλειστικό κριτήριο το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων.

