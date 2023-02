Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε σκηνές και αποσπάσματα από το σημερινό, καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

«Εκεί που νομίζεις ότι έχεις τις απαντήσεις, αλλάζουν οι ερωτήσεις»

Πάουλο Κοέλιο

Η Άννα και ο Δημήτρης ξεκινάνε, ευτυχισμένοι, μία νέα ζωή. Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους χωρίσει. Κάποιος κρύβει ένα μυστικό που σχετίζεται με τη δολοφονία του Άγγελου. Ποιος είναι και τι θέλει να πετύχει; Το γράμμα που έλαβε η Ειρήνη από τον Κοσμά την έχει καθησυχάσει. Πώς είναι, όμως, δυνατόν να έχει στείλει γράμμα ο νεκρός Κοσμάς; Ποιος κρύβεται πίσω απ’ αυτό; Ο Αλέκος πιέζει τον Σταύρο να καταθέσει η Κατερίνα, ως ύποπτη, για τη μέρα που επισκέφτηκε τον Άγγελο στη φυλακή και τον δηλητηρίασαν. Η Κατερίνα, για μία ακόμα φορά, είναι στρυμωγμένη. Τι μυστικά κρύβει; Ο Ανδρέας προσπαθεί να μπει στον ρόλο του πατέρα και να φτιάξει τη σχέση του με τη Δανάη. Η Δανάη, όμως, δεν του αφήνει πολλά περιθώρια. Ο Αλέκος ανακαλύπτει ότι η Υβόννη έχει κρυφή ζωή. Θα ανακαλύψει το μυστικό που του κρύβει η γυναίκα του; Και τι σκοπεύει να κάνει; Πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

