Life

“THE FRIEND” στον ΑΝΤ1: Πρεμιέρα για την μίνι σειρά (εικόνες)

Μια μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+, έρχεται στον ΑΝΤ1. Δείτε τα backstage από τα γυρίσματα της σειράς με τον Γιώργο Χρυστόμου.

Δυνατό, ασυνήθιστο, τολμηρό, ανατρεπτικό. Πρεμιέρα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 Το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, μία μίνι σειρά, μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+, έρχεται στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, γιατί… όλοι έχουμε ανάγκη από έναν φίλο! Λίγο πριν το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original «THE FRIEND» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα γυρίσματα της πρωτότυπης κωμικής και ταυτόχρονα δραματικής σειράς, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο Ορφέας είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.



Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς



Ο Ορφέας, πάντα ευγενής και καλοντυμένος, έχει τον τρόπο του με τους ανθρώπους. Ξέρει πώς να γοητεύει άντρες και γυναίκες, πώς να κάνει τους ανθρώπους να τον εμπιστεύονται και να του ανοίγουν την καρδιά τους. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του… επαγγελματίας φίλος! Ένας φίλος επί πληρωμή, πρόθυμος να ακούσει όποιον το έχει ανάγκη, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο τίμημα. Φιλόδοξος και αποφασισμένος, ζει τη ζωή του χωρίς φραγμούς και δεν επιτρέπει στα στενά όρια της ηθικής να στέκονται εμπόδιο στο κυνήγι του για χρήματα. Χρήματα όχι για τον εαυτό του, αλλά για τη μητέρα του, που εξαιτίας ενός ατυχήματος βρίσκεται σε κώμα. Ο Ορφέας κάνει τα πάντα για να την κρατήσει στη ζωή, ελπίζοντας σε ένα θαύμα… Ο Ορφέας αποφεύγει τον έρωτα, γιατί νιώθει ότι θα τον βγάλει από τον δρόμο του, ότι θα τον αποσπάσει από τον στόχο του. Όλα αυτά, όμως, μέχρι τη στιγμή που εισβάλλει στη ζωή του η Πηνελόπη. Μια νεαρή κοπέλα που την ερωτεύεται παράφορα, και που είναι άρρηκτα δεμένη με το παρελθόν του, χωρίς κανείς από τους δύο να το γνωρίζει.