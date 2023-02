Life

Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Πρωτιά για την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τηλεθεατές εμπιστεύτηκαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.



Την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, εμπιστεύτηκαν την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους.

Με 18,4% και 3,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, οι τηλεθεατές της έδωσαν την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη μάχη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, ενώ στο σύνολο κοινού κατέγραψε 18,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 42,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 18,3%.

Με ισχυρή παρουσία σε όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης, η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική τους ομάδα έφεραν, γι’ άλλη μια φορά με αξιοπιστία, στο προσκήνιο τα θέματα της επικαιρότητας, κατέγραψαν με αντικειμενικότητα και ανέδειξαν με αποτελεσματικότητα όλα όσα απασχόλησαν τους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 212 ώρες (βίντεο)

Στάση εργασίας σε Τραμ και ΗΣΑΠ - Αλλαγές στον Προαστιακό

Champions League: Μπάγερν και Μίλαν έκαναν το πρώτο βήμα για τους “8”