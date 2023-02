Κόσμος

“Qatar Gate” - Κοτσολίνο: Αναβλήθηκε το αίτημα για την έκδοση του στις Βρυξέλλες

Το Εφετείο της Νάπολης αποφάσισε να αναβάλει την απόφασή του για την ενδεχόμενη έκδοση του Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο στις Βρυξέλλες, όπως έχει ζητηθεί από την βελγική δικαιοσύνη. Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Κοτσολίνο.

Πιο συγκεκριμένα, το Εφετείο της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης του Κοτσολίνο να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του σωφρονιστικού ιδρύματος στο οποίο ενδέχεται να μεταφερθεί ο πελάτης τους έπειτα από τυχόν έκδοσή του. Η νέα ακροαματική διαδικασία ορίσθηκε για τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε ο πολιτικός θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή, στην Νάπολη, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα που εξέδωσε η εισαγγελία των Βρυξελλών με κατηγορίες συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διαφθοράς, όπως και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας «Qatargate».

