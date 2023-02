Σεισμός στην Τουρκία: Αστυνομικοί “φυλάνε” τη νεογέννητη Aya υπό τον φόβο απαγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν σοβαροί φόβοι απαγωγής της μικρής Aya από ανθρώπους που εμφανίζονται ως δήθεν συγγενείς του βρέφους και η αστυνομία έχει αναλάβει την φύλαξή της.

Λίγες ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, οι εικόνες ενός νεογέννητου κοριτσιού να διασώζεται μέσα από τα συντρίμμια στη Συρία – με τον ομφάλιο λώρο ακόμα επάνω του – έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν δάκρυα σε όλο τον πλανήτη.

Το λίγων ωρών βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αφρίν και οι γιατροί ονόμασαν την μικρή Aya – που σημαίνει θαύμα στα Αραβικά. Το νεογέννητο κοριτσάκι – ορφανό από το πρώτο λεπτό της ζωής του - αναρρώνει στη θερμοκοιτίδα, με τους γιατρούς να το έχουν σαν δικό τους παιδί – μάλιστα η γυναίκα του διευθυντή του νοσοκομείου το θηλάζει μαζί με την δική κόρη – ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να την υιοθετήσουν ή να την βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Baby who gained global attention when she was born under earthquake rubble in Syria is given police guard in hospital over kidnap fears after strangers started turning up claiming to be relatives

https://t.co/2Me1rl3wjC via @MailOnline