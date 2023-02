Κόσμος

Νότια Αφρική: Δεκάδες νεκροί από τη σύγκρουση οχήματος χρηματαποστολής με λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του θωρακισμένου οχήματος έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο.

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίσθηκαν στη Νότια Αφρική από τη σύγκρουση ενός λεωφορείου και ενός θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση Μεταφορών της επαρχίας του Λιμπόπο (βόρεια Νότια Αφρική).

«Είκοσι άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους σε δυστύχημα όταν ένα όχημα χρηματαποστολής έχασε τον έλεγχο και συγκρούσθηκε μετωπικά με ένα λεωφορείο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση», διευκρίνισε η διεύθυνση Μεταφορών σε ανακοίνωσή της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Ειδήσεις σήμερα:

Κύρτσος για άρση ασυλίας: Πληρώνω τα χρέη μου, αλλά έχω στοχοποιηθεί (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”