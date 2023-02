Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Φωτογραφίες των 11 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και φωτογραφίες των 11 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 11 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν κλοπές.

Οι συλληφθέντες είχαν διαπράξει κλοπές στις πόλεις: Αγρίνιο, Βόνιτσα, Αθήνα, Μαρούσι, Πέραμα, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κόρινθο, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Σέρρες, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Δράμα, Βέροια, Ιωάννινα, Βόλο, Λαμία, Κέρκυρα, Λευκάδα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης.

Τα 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη κακουργημάτων κλοπών και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με την συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

