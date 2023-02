Αθλητικά

Ντόχα – Σάκκαρη: Ελπιδοφόρα πρεμιέρα κόντρα στην Ζενγκ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπιασε καλή απόδοση και πέρασε στην επόμενη φάση του τουρνουά, επικρατώντας της Κινέζας αντιπάλου της.

Αυτή την φορά η Μαρία Σάκκαρη δεν την... πάτησε όπως το περασμένο Σάββατο στον ημιτελικό του Λιντς. Τότε που ενώ προηγήθηκε με 1-0 της Πέτρα Μάρτιτς, τελικά ηττήθηκε με 2-1 κι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο WTA στην καριέρα της.

Απόψε, στην πρεμιέρα της στο 500άρι τουρνουά της Ντόχα η Ελληνίδα νίκησε με 2-1 σετ την Κινέζα, Κινγουέν Ζενγκ (νο24 στον κόσμο) σε αγώνα δύο ωρών και προκρίθηκε στις «16» της διοργάνωσης, σε αντίθεση με την 24χρονη αντίπαλό της, την οποία νίκησε για δεύτερη φορά στο μεταξύ τους h2h, μετά την επικράτησή της με 2-0 στο Australian Open 2022.

Η Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο σετ το οποίο «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες (6-2). Κι ενώ στο δεύτερο ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό (break), στη συνέχεια η Ζενγκ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και «απαντώντας» δύο φορές στο σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας έφτασε εύκολα στο 1-1 (6-3.

Να σημειωθεί ότι στο 9ο game η Σάκκαρη προηγήθηκε με 40-15 δείχνοντας έτοιμη για να «σπάσει» το σερβίς της αντιπάλου της και να μειώσει σε 5-4 για να ξαναμπεί στο ματς, αλλά η Κινέζα πήρε τελικά το game και ισοφάρισε.

Στο τρίτο σετ η 27χρονη ήταν ξανά η πρωταγωνίστρια. Πήρε από την αρχή το προβάδισμα (2-0) και παρά την πίεση που άσκησε η Ζενγκ, έφτασε στη νίκη με 6-3 και στο 2-1, που της έδωσε την 9η νίκη μέσα στο 2023.

Αντίπαλος της Σάκκαρη στην επόμενη φάση θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα σε Καρολίνα Πλίσκοβα και Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

