Οικονομία

Τσίπρας: Το κλίμα δεν αλλάζει με παροχές λίγο πριν τις κάλπες

«Μου ακούγεται σαν φιλοδώρημα για να πάει στην κάλπη», δήλωσε ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους.

«Το κλίμα δεν αλλάζει με τέτοιου είδους παροχές λίγο πριν προσέλθουμε στις κάλπες», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο του Alpha, με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και ειδικότερα για τους συνταξιούχος. Σχολίασε ότι «κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε επιδοματική πολιτική, αλλά έδινε στους ευάλωτους, στους αδύναμους. Σήμερα η μεσαία τάξη επιβιώνει με κουπόνια κι αυτή είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη υποτίθεται».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι «εμείς είχαμε βγει από παρατεταμένη μνημονιακή περίοδο και ήταν η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας για πρώτη φορά να δώσει κάποιες παροχές που όμως εμείς είχαμε θεσμοθετήσει ως μόνιμες όχι εφάπαξ και λίγο πριν τις εκλογές». «Σήμερα ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέρησε 7 δισ. από τους συνταξιούχους καταργώντας τη μόνιμη 13η σύνταξη που είχαμε νομοθετήσει το 2019 -είναι περίπου 4,5 δισ. την τετραετία και 2,6 δισ. τα αναδρομικά στους συνταξιούχους- εξαγγέλλει 300 εκατ. ενώ δεν έχει δώσει 7 δις» ανέφερε και σχολίασε: «Μου ακούγεται σαν φιλοδώρημα για να πάει στην κάλπη», σχολίασε.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη είναι κοστολογημένο άρθρο-άρθρο «και πράγματι προβλέπουμε κάποιες αυξήσεις που αντισταθμίζονται από αυξήσεις στα έσοδα». Είπε ειδικότερα πως «όταν έχεις πληθωρισμό 10% είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και όχι μόνο εκείνου». Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν φτάσει στο 10% ο πληθωρισμός είχε πει για κατώτατο στα 880 ευρώ και θέσπιση της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής και 10% αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Σημείωσε πως όταν υπάρχει μείωση 40% στην αγοραστική δύναμη για τον μέσο συνταξιούχο τον τελευταίο χρόνο, και αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, την ενέργεια, «τότε κάπως πρέπει να ζήσουν οι πολίτες».

«Για τις συντάξεις λέμε πολύ μετρημένα, ότι οφείλουμε να δώσουμε τα αναδρομικά -τα αναδρομικά δεν είναι σε μόνιμη βάση, είναι 2,5 δισ. σε τρεις δόσεις- και ότι η ρύθμιση που είχαμε κάνει και την είχαμε προβλέψει ως μόνιμη για τη 13η σύνταξη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων θα επανέλθει», τόνισε. Επανέλαβε επίσης ότι είναι απολύτως κοστολογημένη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, «γιατί αυτό κοστίζει 3 δισ. ετησίως, την ίδια στιγμή όμως από τη διατήρηση των υψηλών έμμεσων φόρων και με πληθωρισμό 10% τα υπερέσοδα στα δημόσια ταμεία είναι πάνω από 4 δισ.». Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «διατηρεί αυτή την κρατική αισχροκέρδεια για να έχει τη δυνατότητα να δίνει κάποια επιδόματα που κι αυτά, όμως, κατευθύνονται για να διατηρούνται υψηλές οι τιμές στις εταιρείες ενέργειας, τα διυλιστήρια και τα σούπερ μάρκετ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρας, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Ο Πρωθυπουργός, στη σημερινή του συνέντευξη τύπου στην Κοζάνη, παρουσίασε ένα μετρημένο, κοστολογημένο και λεπτομερές σχέδιο τόσο για τη Δυτική Μακεδονία όσο και για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Ό,τι είπε είναι συγκεκριμένο και πλήρως εφαρμόσιμο.

Ο κ. Τσίπρας απόψε, στην τηλεόραση του Alpha, παρουσίασε μια φλύαρη και ανερμάτιστη έκθεση ιδεών, δίχως αριθμούς και στοιχεία, αλλά με μπόλικη δόση Tsipranomics. Ίδιος και απαράλλαχτος, όπως ακριβώς κάνει εδώ και 15 χρόνια που ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι, αν κυβερνήσει, θα αναζητήσει πόρους από «την αύξηση των εσόδων», δηλαδή την εκ νέου αύξηση της φορολογίας.

Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς που γίνονταν επί θητείας του, η δήλωσή του συνιστά επιτομή του πολιτικού κυνισμού και τα λέει όλα: «25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι και πολλοί.

