Σεισμός στην Τουρκία: Δύο σκυλάκια ανασύρθηκαν ζωντανά μετά από 200 ώρες (βίντεο)

Μια αχτίδα ελπίδας κάτω από τα χαλάσματα… Διακόσιες και πλέον ώρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη νότια Τουρκία, διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανά δύο σκυλάκια στο Σαμαντάγ και την Αντάκια.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ανάρτησε στο Twitter ένα σύντομο βίντεο που δείχνει διασώστες να απομακρύνουν έναν μικρόσωμο σκύλο από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στο Σαμαντάγ, στην επαρχία Χατάι. Σύμφωνα με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι ιδιοκτήτες του ζώου σκοτώθηκαν. Είχαν εγκατασταθεί στο Σαμαντάγ αφού γλίτωσαν από τον σεισμό που έπληξε τη Σμύρνη το 2020.

«Δυστυχώς, μόνο αυτός ο μικρός φίλος μας ανασύρθηκε ζωντανός», ανέφερε το γραφείο του δημάρχου.

Στην Αντάκια, Πορτογάλοι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανό αλλά εξαντλημένο ένα γκόλντεν ριτρίβερ, από το υπόγειο ενός γκρεμισμένου σπιτιού. Ο σκύλος έμεινε για περισσότερες από 200 ώρες στον υπόγειο τάφο του και έφερε πληγές στα πόδια και τη μουσούδα, επειδή πιθανότατα προσπάθησε να σκάψει μόνος του για να ελευθερωθεί.

Sahipleri Izmir depreminden kurtulmus Hatay’a tas?nm?s ama deprem bu kez onlar? Samandag’da bulmus. Ne yaz?k ki enkazdan bir tek bu minik dostumuz sag olarak c?kar?labildi. pic.twitter.com/PMcSMWgXYn — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) February 14, 2023

Ο Αντρέ Ρόσα, ο συντονιστής της ομάδας των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είπε στο πρακτορείο Lusa ότι τα σκυλιά αντέχουν περισσότερο από τους ανθρώπους χωρίς τροφή, όμως οι 200 ώρες είναι πάρα πολλές για να επιβιώσουν χωρίς νερό.

Η διάσωση του γκόλντεν ριτρίβερ έγινε κυριολεκτικά κατά τύχη. Η ομάδα κατευθυνόταν σε ένα άλλο σπίτι για να ανασύρει ένα πτώμα όταν μία από τους διασώστες, η Φιλίπα Μέντες, έδωσε ένα παιχνίδι σε έναν από τους σκύλους, τον Κέισι. Ο επτάχρονος Κέισι, που έχει «μακρύ ιστορικό διασώσεων», την ευχαρίστησε με ένα γαύγισμα και τότε, σαν ηχώ, ακούστηκε ένα δεύτερο γαύγισμα να του απαντά.

Οι διασώστες άνοιξαν μια τρύπα στον τοίχο του υπογείου και σύντομα είδαν να ξεπροβάλει μια… μουσούδα. «Η ομάδα άφησε στο σημείο λίγο φαγητό, για να τον καλοπιάσουν», γράφει το Lusa. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα: ο σκύλος σκαρφάλωσε μόνος του και βγήκε από την τρύπα, υπό τα χειροκροτήματα των ανθρώπων. Αν και στην αρχή φαινόταν μπερδεμένος, μετά από πολλά χάδια ηρέμησε, έφαγε και ήπιε. Η ομάδα τον βάφτισε «Τούγκα» («Πορτογάλος» στην αργκό) και, για να ολοκληρωθεί το θαύμα, περίπου μία ώρα αργότερα εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του που τον αναζητούσε...

