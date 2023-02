Οικονομία

Κομοτηνή: Θα αποζημιώσει υπάλληλο για εκδικητική απόλυση

Η υπάλληλος απολύθηκε γιατί δεν ανταποκρίθηκε στη σεξουαλική παρενόχληση του εργοδότη της. Τι αποφάσισε το δικαστήριο.

Ένας επιχειρηματίας από την Κομοτηνή, καλείται να πληρώσει 15.000 ευρώ σε 45χρονη μητέρα για εκδικητική απόλυση, λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης

«Ένιωσα τόσο εξευτελισμό. Έλεγα δεν επιτρέπεται να στο κάνει κανένας αυτό. Δεν επιτρέπεται, χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις το είναι σου, χάνεις τα πάντα. Κάθισα και σκέφτηκα εντατικά και είπα "όχι, δεν σου επιτρέπω ούτε σε εσένα και σε κανέναν". Συγκινούμαι ειλικρινά με την απόφαση που βγήκε» είπε η 45χρονη μιλώντας στο Star.

Η γυναίκα, που δέχτηκε όπως καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη της, δεν ενέδωσε και ενάμιση μήνα μετά, εκείνος την απέλυσε. Αρχικά τον κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Άρχισα να καταλαβαίνω την πρόθεσή του, άρχισε να μου λέει "σε συμπαθώ" και "πολύ ωραία τα πας". Άρχισε να μου επιβάλλει να πάω να κάτσω σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων γιατί είχε τον σκοπό του. Μου είπε "όταν θα σε φωνάζω εδώ μέσα θα έρχεσαι να κάθεσαι σε αυτό το τραπέζι". Την τελευταία φορά άρχισε να με χαϊδεύει, άρχισε να έρχεται πιο κοντά. Πήγε να με φιλήσει. Ήταν κανονική παρενόχληση» συμπλήρωσε.

Ο επιχειρηματίας στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι η απόλυση έγινε γιατί «δεν έκανε για τη δουλειά». Εμφανίστηκαν, όμως, μάρτυρες υπέρ της που κατέθεσαν ότι και οι ίδιες είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο εργοδότη.

Ο επιχειρηματίας έχει καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η καταγγέλλουσα τον έχει μηνύσει και αυτή για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

