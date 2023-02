Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν και Μίλαν έκαναν το πρώτο βήμα για τους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μπάγερν συνέχισε το νικηφόρο σερί στο Παρίσι, ενώ η Μίλαν πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη στο “Σαν Σίρο”.

Με το 7Χ7 στο Champions League, αυτή την φορά στο Παρίσι (1-0 την Παρί) η Μπάγερν έδειξε ποιος είναι το «αφεντικό» για την πρόκριση στους προημιτελικούς, ενώ το πρώτο βήμα για τους «8» έκανε και η Μίλαν, με το 1-0 επί της Τότεναμ στο «Σαν Σίρο».

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επέστρεψε μετά από 104 ημέρες με τους πρώτους αγώνες των νοκ άουτ αγώνων και τις Μπάγερν, Μίλαν να «χαμογελούν» και να βάζουν τις βάσεις για το «εισιτήριο» στην επόμενη φάση.

Η Μπάγερν, μπορεί να πιέστηκε στο φινάλε του ματς στο «Παρκ ντε Πρενς», αλλά τελικά έφυγε με το σπουδαίο «διπλό» από την «Πόλη του Φωτός» με 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν κι έτσι στις 8/03 θα έχει τον πρώτο λόγο στην «Αλιάνζ Αρένα» για να «σφραγίσει» την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η δεύτερη νίκη των Βαυαρών (σε 5 ματς στο Παρίσι είχαν 4 ήττες) στο ίδιο γήπεδο, με το ίδιο, μάλιστα, σκορ, τον Απρίλιο του 2021, προήλθε από το γκολ του Κομάν στο δεύτερο μέρος. Με αυτό τον τρόπο το συγκρότημα του Νάγκελσμαν έκανε το 7Χ7 στη διοργάνωση (προερχόταν από 6 νίκες σε ισάριθμα ματς στην φάση των ομίλων) και με 19 γκολ στο ενεργητικό της οδεύει... μαθηματικά προς την επόμενη φάση.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν και δοκάρι με τον Τσούπο-Μοτίνγκ για το 2-0, ενώ στο 81΄ ο Μπαπέ σκόραρε, αλλά με την χρήση του VAR το γκολ δεν μέτρησε καθώς πριν ισοφαρίσει ο Γάλλος σταρ, ο Μέντες ήταν ελάχιστα πιο μπροστά από τον τελευταίο παίκτη της Μπάγερν κι έτσι το γκολ ακυρώθηκε.

Στις καθυστερήσεις ο Παβάρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στο Μέσι.

Η επιστροφή της Μίλαν μετά από περίπου 10 χρόνια στο CL συνοδεύτηκε με νίκη επί της Τότεναμ στο Μιλάνο (1-0), χάρις στο γκολ του Ισπανού Μπραχίμ Ντίας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Μπορεί οι «πετεινοί» να μην είχαν ηττηθεί από τους «ροσονέρι» στα τέσσερα μεταξύ τους ευρωπαϊκά ματς (2-2-0), ωστόσο, απόψε οι πρωταθλητές της Serie A έβαλαν τέλος στην αρνητική αυτή παράδοση, όπως και σε αυτή που είχαν απέναντι σε αγγλικές ομάδες στα 10 τελευταία ματς που έδωσαν (8 ήττες, 2 ισοπαλίες).

Μετά τον Φεβρουάριο του 2011 και το 4-0 επί της Άρσεναλ, η Μίλαν νίκησε για πρώτη φορά σύλλογο από το Νησί και στις 8 Μαρτίου θα πάει στο Λονδίνο για να υπερασπιστεί το υπέρ της αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία): 1-0 (7΄ Ντίας)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Μπάγερν (Γερμανία): 0-1 (53΄ Κομάν)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 15/02

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία): 15/02

Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σ.(Αγγλία): 22/02

Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 22/02

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 23/02

Άϊντραχτ Φρ.(Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία): 23/02