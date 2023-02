Αθλητικά

Champions League - ΠΣΖ: Πρωτιά για τον Ζαΐρ - Εμερί

Ακόμη και στην Παρί Σεν Ζερμέν των μεγάλων άσων του ποδοσφαίρου, υπάρχει χώρος για ανάδειξη των νέων ταλέντων.

Ένα απ’ τα μεγάλα ταλέντα των Παριζιάνων, ο Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί έζησε το δικό του όνειρο το βράδυ της Τρίτης (14/2), ξεκινώντας βασικός στο δεξί «φτερό» της επίθεσης της Παρί στον εν εξελίξει αγώνα της με την Μπάγερν Μονάχου για τους «16» του Champions League κι έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε νοκ-άουτ φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ζαΐρ-Εμερί έπαιξε σε νοκ-άουτ του Champions League σε ηλικία 16 ετών και 343 ημερών, παίρνοντας παίρνοντας το ρεκόρ από τον Ραϊάν Τσερκί, ο οποίος έπαιξε στις 19 Αυγούστου 2020 με την Λιόν, στα ημιτελικά κόντρα στην Μπάγερν, σε ηλικία 17 ετών και 2 ημερών.

Είναι αντίστοιχα εντυπωσιακό το γεγονός πως ο νεαρός Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν ακόμα... αγέννητος, όταν έκαναν ντεμπούτο στο Champions League δύο συμπαίκτες του στο αποψινό ματς, ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι και ο Σέρχιο Ράμος!

