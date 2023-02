Κόσμος

Κυκλώνας “Γκαμπριέλ” - Νέα Ζηλανδία: νεκροί και καταστροφές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικό είναι το "πέρασμα' του κυκλώνα από την Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει υποστεί και μεγάλες καταστροφές από τα ισχυρά φαινόμενα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Ζηλανδία εξαιτίας του κυκλώνα "Γκαμπριέλ", ο οποίος έπληξε τη χώρα στην αρχή της εβδομάδας, ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα.

Πτώμα βρέθηκε σε τοποθεσία όπου αγνοείτο πυροσβέστης μετά την κατάρρευση σπιτιού εν μέσω των καιρικών φαινομένων στο Δυτικό Όκλαντ κι άλλα δύο στην περιοχή Χοξ Μπέι, στο Βόρειο Νησί, ανακοίνωσε ο υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων Κίραν Μακάνουλτι.

Αν και θεωρείται πως τα χειρότερα πέρασαν, οι Αρχές προειδοποίησαν σήμερα πως συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι.

Σφοδροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το Βόρειο Νησί, όπου ζουν πάνω τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρις Χίπκινς, ο οποίος χαρακτήρισε τον κυκλώνα Γκαμπριέλ το σοβαρότερο μετεωρολογικό φαινόμενο «αυτού του αιώνα», κήρυξε εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για μια εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης άλλαξε 2 φορές τη νομοθεσία για να αποτρέψει τη νόμιμη ενημέρωση των στόχων

Συνάντηση Μητσοτάκη - καλλιτεχνών: Νέα πρόταση για τα εργασιακά τους δικαιώματα έως το τέλος της εβδομάδας

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό