Τουρκία - Λέκκας: Σεισμός έως 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 2024 (βίντεο)

Η εκτίμηση για 100.000 εγκλωβισμένους στα συντρίμμια και οι συγκλονιστικές αφηγήσεις για όσα έζησε στην Τουρκία, με τα στελέχη της ΕΜΑΚ. Τι απαντά στις "προβλέψεις" για σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, λίγες ώρες μετά από την επιστροφή του από την Τουρκία, όπου βρέθηκε με την ελληνική αποστολή της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ.

«Κρατάω την εναλλαγή συναισθημάτων των ανδρών της ΕΜΑΚ και της έκφρασης των προσώπων τους, στην διάρκεια των διασώσεων, ειδικά την πρώτη ημέρα, όταν βγήκε ζωντανό ένα κοριτσάκι και μετά απεβίωσε», είπε ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ

«Ακούγονται φωνές, έρχονται συγγενείς. Πρέπει να κάνεις επιλογή. Είναι τεράστια η ευθύνη και η δική μου και του επικεφαλής της ΕΜΑΚ για το ποια διάσωση θα επιχειρηθεί. Ήρθε ένας και μου είπε “8 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο σπίτι μου”, ο άλλος “το κοριτσάκι μου είναι εκεί” κτλ . Για την επιλογή επικρατεί η λογική “ποιος μπορεί να βγει πιο εύκολα, ποιος μπορεί να επιβιώσει, που είναι πιο εύκολη η διείσδυση για τους άνδρες της ΕΜΑΚ”. Αν υπάρχει παιδί και ενήλικας, επιλέγεις πρώτα το παιδί», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Συγκλόνισε η αναφορά του για τους εγκλωβισμένους, καθώς είπε «το 1999 στην Τουρκία, είδα μια μπουλντόζα που διαμέλισε έναν εγκλωβισμένο που είναι ζωντανός κατω από τα συντρίμμια, Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Υπάρχουν 100.000 εγκλωβισμένοι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. Δεν θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών, από την ώρα που θα μπουν οι μπουλντόζες για να απομακρύνουν τα μπάζα. Ίσως τον μάθουμε μετά από χρόνια τον αριθμό των θυμάτων. Οι περισσότεροι νεκροί ήταν στα κρεβάτια τους, όπως ήταν στον σεισμό του Αιγίου το 1995».

«Αν είχαμε τον σεισμό αυτόν στην Ελλάδα δεν θα έπεφταν τόσα κτήρια, λόγω του οικοδομικού κανονισμού που εφαρμόζεται από το 1984. Από τα δημόσια κτήρια, υπάρχουν 16.000 που είναι αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως τα σχολεία, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 χρόνια», είπε ο κ. Λέκκας

Σχετικά με τις προβλέψεις για σεισμό στην Ελλάδα πάνω από 8 Ρίχτερ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, είπε «Δεν θα έχουμε ποτέ τέτοιο σεισμό στην Ελλάδα, αλλά και να μπορούσαμε να έχουμε, δεν το λες έτσι και δεν το λες τώρα στον πληθυσμό. Δεν επηρεάζεται ο ελλαδικός χώρος από τέτοια ρήγματα. Ακόμη, στην Τουρκία, η στατική μηχανική υποκλινόταν στην αρχιτεκτονική και στα συμφέροντα», και στο πως ήθελαν οι κατασκευαστές να φτιάξουν τα σπίτια.

Αίσθηση προκαλεί η αποστροφή του Ευθύμη Λέκκα, που είπε «Περιμέναμε έως το 2024 έναν μεγάλο σεισμό έως 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ αλλάζει τα δεδομένα. Όταν γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, θα δούμε εάν θα επηρεάσει ρήγματα στον ελλαδικό χώρο, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι από τώρα».

