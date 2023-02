Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: “Καρδιοχτύπησαν” με τραυματισμό Αντετοκούνμπο, αλλά προελαύνουν

Τα «ελάφια» σημείωσαν την 11η συνεχόμενη νίκη τους κόντρα στους Σέλτικς, αλλά «πάγωσαν» όταν 2 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης ο Greek Freak σωριάστηκε στο παρκέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς μοιάζουν ασταμάτητοι και βρίσκονται σε απόσταση... βολής από την κορυφή της Ανατολής. Η 11η συνεχόμενη νίκη ήρθε απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς (131-125), στην παράταση.

Η εμφάνιση του Greek Freak ήταν και πάλι εκπληκτική με 36 πόντους (1/3 τριπ., 11/23 διπ., 11/19 βολές), 13 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ, αλλά και 8 λάθη σε 45:55, ωστόσο εκείνος που καθόρισε το ματς και σημείωσε 40 πόντους ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι Σέλτικς κατάφεραν, όπως και σε προηγούμενα ματς, να πιέσουν μέχρι το φινάλε για τη νίκη, μολονότι απουσίαζαν τέσσερις παίκτες που θα μπορούσαν να βρίσκονται στη βασική πεντάδα. Μάλιστα, η Βοστόνη οδήγησε το ματς στην παράταση, με ένα απίθανο τρίποντο του Σαμ Χάουζερ, 3 δεύτερα πριν από τέλος της 4ης περιόδου (116-116).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μία προσπάθεια να πλησιάσει κοντά στο καλάθι των Σέλτικς, λίγο πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου, έπεσε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει αρκετά στο γόνατό του. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο των Μπακς μπήκε στο παρκέ για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα σηκώθηκε και συνέχισε το ματς, με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να εξηγεί μετά το ματς ότι συγκρούστηκε «γόνατο με γόνατο» με κάποιον παίκτη των Σέλτικς, αλλά όσα του μετέφεραν είναι θετικά.

Πλέον, οι Μπακς «τρέχουν» το δεύτερο μεγαλύτερο σερί στην τρέχουσα σεζόν (11 νίκες), ισοφάρισαν αυτό των Μέμφις Γκρίζλις και πλέον απέναντι στους Σικάγο Μπουλς (ξημερώματα Παρασκευής, 02:30) κυνηγούν το πρώτο και καλύτερο για φέτος, τις 12 σερί επικρατήσεις των Μπρούκλιν Νετς.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-35, 64-63, 90-95, 116-116 (κ.α.), 131-125 (παρ.)

