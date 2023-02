Life

“The 2Night Show” – Μαντζώρος: Το βιβλίο που του άλλαξε η ζωή και η φιλία με τον Πλούταρχο

Ο ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και εξομολογήθηκε πως από αγρότης και υπάλληλος σε βενζινάδικο, κατέληξε στο Εθνικό Θέατρο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο The 2Night Show, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, ο Στάθης Μαντζώρος και μίλησε για τις σπουδές, την καριέρα και τους ρόλους που έχει παίξει από τα πρώτα του χρόνια στο Εθνικό θέατρο και στην τηλεόραση.

Αρχικά αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να μπει στη Γυμναστική Ακαδημία, «Έδωσα για να μπω στη Γυμναστική Ακαδημία αλλά δεν τα κατάφερα. Ερχόμουν στην Αθήνα και τότε μου μπήκε το μικρόβιο να ασχοληθώ με την Τέχνη. Ο παππούς μου είχε πρατήριο υγρών καυσίμων και πήγα να δουλέψω όπως πήγαινα και στα κτήματα του μπαμπά μου που ήταν αγρότης. Από μικρός ζούσα με πάθος, ανέλαβα πρωτοβουλίες, βγήκα μπροστά και κατάλαβα ότι θέλω κάτι παραπάνω».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα πολύτιμο δώρο που έλαβε από μια θεία του, ήταν το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο»: «Το βιβλίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου, ήρθε στη στιγμή που πήρα την απόφαση να ακολουθήσω το όνειρό μου», εξομολογήθηκε στον παρουσιαστή.

Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να έρθει στην Αθήνα, προκειμένου να σπουδάσει υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο. Όταν τον είδαν πρώτη φορά οι γονείς του σε παράσταση σοκαρίστηκαν, «Το δύσκολο ήταν όταν ήρθαν οι γονείς μου να με δουν πρώτη φορά στο θέατρο, σοκαρίστηκαν λίγο γιατί έπαιζα ένα άλογο άνθρωπο», τους αποζημίωσε όμως η γνωριμία με τον Νίκο Κούρκουλο.

Ο Στάθης Μαντζώρος είπε πως τον συνδέει μακρά φιλία με τον Γιάννη Πλούταρχο καθώς έχουν κοινό τόπο καταγωγής και ο τραγουδιστής τον είχε βοηθήσει τον πρώτο καιρό που ήρθε στην Αθήνα, «Μεγαλώσαμε μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο. Οι κουβέντες με τον Γιάννη είναι μοναδικές, γιατί έχουμε κοινά βιώματα, και μου έδινε μία ώθηση. Τον έβλεπα να τα καταφέρνει και να διατηρεί τη γείωσή του. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ο μόνος άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε να με βοηθήσει, ξέρει τι σημαίνει Αφήνω το χωριό για να κυνηγήσω το όνειρό μου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

