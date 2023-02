Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου: η καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν επιστημονικές εταιρείες, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο,

«Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο περίπου 400.000 παιδιά διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Στην Ελλάδα οι ετήσιες νέες διαγνώσεις υπολογίζονται στις 300-350, με συχνότερες μορφές τις αιματολογικές κακοήθειες και τους όγκους εγκεφάλου, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε επτά παιδιατρικές ογκολογικές μονάδες, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Σημειώνει ακόμη ότι «Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας, που τιμάται στις 15 Φεβρουαρίου, είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί για αυτούς η καλύτερη δυνατή περίθαλψη και φροντίδα.

Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας είναι “Better survival is achievable”, δηλαδή “Η καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή”. Για την καλύτερη επιβίωση όμως, απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός και η επένδυση στο Σύστημα Υγείας.

Καθώς ο καρκίνος αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 το ποσοστό επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο σε όλο τον κόσμο να φτάσει τουλάχιστον 60%. Η βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης προϋποθέτει μία ολιστική προσέγγιση, με σχεδιασμό πολιτικών υγείας, έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, παροχή αποτελεσματικής θεραπείας, διεπιστημονική φροντίδα, παρηγορική φροντίδα, στελέχωση των συστημάτων υγείας με κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών, διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών φαρμάκων, λειτουργία ενός Μητρώου Νεοπλασιών και αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών.

Στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας, με στόχο την καταγραφή όλων των περιστατικών καρκίνου ανήλικων ασθενών, με συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη νόσο, την αντιμετώπισή της και την πορεία των ασθενών. Το Μητρώο δίνει τη δυνατότητα καλύτερης επιδημιολογικής παρατήρησης, καταγραφής των αναγκών και προγραμματισμού και οργάνωσης των δομών παροχής ογκολογικής φροντίδας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να υποστηρίξει τη λειτουργία του Μητρώου και να θεσμοθετήσει την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται.

Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς τη διαχείριση του παιδικού καρκίνου στη χώρα, ωστόσο οι ανάγκες για βελτίωση του συνόλου των παραγόντων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών παραμένουν μεγάλες.

Διαρκή ζητούμενα είναι η χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας, η επαρκής στελέχωση και ο εξοπλισμός των ογκολογικών μονάδων των παιδιατρικών νοσοκομείων και η διεπιστημονική προσέγγιση της νόσου, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διεκδικεί και υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στη βέλτιστη δυνατή θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με καρκίνο σε παιδική και εφηβική ηλικία, τους φροντιστές και τους οικείους τους. Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συστηματική συνέχιση της ειδικής ιατρικής παρακολούθησης των μικρών ασθενών και κατά την ενήλικη ζωή τους.

Η βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης για τους ανήλικους ασθενείς θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η υγεία και η πρόσβαση σε αυτή είναι δικαίωμα κάθε παιδιού».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο, όπως έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στέλνει προς όλους «ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά και βεβαιότητας, για το ότι οι περισσότερες μάχες κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας είναι πλέον νικηφόρες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της:

«Η Επιστημονική Κοινότητα γενικότερα και οι Έλληνες Επιστήμονες ειδικότερα, έχουμε και τη γνώση αλλά και τα όπλα για τις μάχες που δίνουμε για την αύξηση των ποσοστών ίασης των παιδιών μας, με παράλληλη έμφαση στην υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής τους. Στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τη διεθνή επίπτωση του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο, σχεδόν κάθε μέρα του χρόνου ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο. Σήμερα, και στη χώρα μας, με την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί, 4 στα 5 από αυτά παιδιά επιτυγχάνουν πλήρη ίαση. Υπάρχουν μάλιστα νεοπλασίες με ποσοστά ίασης πάνω από 90% αλλά δυστυχώς και άλλες που σημαντικά υπολείπονται.

Στόχος όλων μας είναι η περαιτέρω βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των Παιδιών και των Εφήβων μας και πράγματι, κάθε χρόνο, την ίδια αυτή μέρα του Φεβρουαρίου, διαπιστώνουμε τόσο διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, ισότιμα, πως νέα ισχυρότερα, ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα «όπλα» έχουν προστεθεί στα χέρια της επιστημονικής κοινότητας, στη μάχη αυτή. Η ιατρική έρευνα, φέρνει απτά αποτελέσματα, τα οποία ενισχύουν τον καθημερινό αγώνα που δίνουμε όλοι μας, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, ώστε οι μικροί μας ασθενείς να λαμβάνουν τη βέλτιστη θεραπεία μέσα στις καλύτερες συνθήκες περίθαλψης.

Στόχος είναι πάντα, η ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο. Ειδικότερα, στόχος της Εταιρείας μας της ΕΕΠΑΟ, και της ευρύτερης κοινότητας της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας είναι τα ιατρικά επιτεύγματα που συντελούνται διεθνώς να βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην κλινική πράξη και στη χώρα μας και να συμμετέχουμε σε συνεργατικές ερευνητικές μελέτες, οι οποίες συχνά ξεκινούν ή συντονίζονται από τη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΠΑΟ και τα αντίστοιχα Ιατρικά Τμήματα, συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή πρωτόκολλα, διεθνείς πρωτοβουλίες και επιστημονικούς φορείς που προάγουν την ιατρική έρευνα και συμβάλλουν στη βέλτιστη φροντίδα των μικρών ασθενών ισότιμα με οποιοδήποτε προηγμένο.

Κέντρο του εξωτερικού τόσο στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης όσο και της αποτελεσματικής με τις λιγότερες συνέπειες, θεραπείας. Νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές επιλογές (εξειδικευμένες μοριακές και κυτταρικές αναλύσεις, στοχευμένες θεραπείες, μονοκλωνικά αντισώματα, CAR-T cell θεραπείες και γενικότερα η ιατρική της ακριβείας (precision medicine) είναι διαθέσιμες πλέον και στη χώρα μας και δεν χρειάζεται η μετακίνηση των ασθενών και των οικογενειών τους σε κέντρα του εξωτερικού. Με την ευκαιρία της τρέχουσας προσπάθειας της Πολιτείας για εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης Κατά του Καρκίνου, έχουμε δηλώσει προς την Πολιτεία και τον Υπουργό Υγείας την επιθυμία μας για ενεργό συμμετοχή στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου, ειδικά για τις δράσεις που αφορούν το παιδί με καρκίνο.

Όλοι οι ανωτέρω στόχοι δεν είναι, βέβαια, εύκολοι και απαιτείται η συμβολή όλων, Κοινωνίας και Πολιτείας. Η συνδρομή της Πολιτείας είναι απαραίτητη και η ευαισθησία απέναντι στους μικρούς ασθενείς θα πρέπει να είναι αυξημένη. Η στελέχωση των Τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιμοδοσιών ,Εργαστηρίων, Νοσοκομειακών Φαρμακείων και όλων των συνεργαζομένων Τμημάτων , με επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, επάρκεια φαρμάκων, λειτουργία εξειδικευμένων εργαστηρίων και υλικοτεχνική υποδομή αποτελεί μείζονα προϋπόθεση.

Η συνεργασία και ο γόνιμος, διαρκής διάλογος με την Πολιτεία είναι προτεραιότητα της Εταιρείας μας και αυτό πραγματοποιείται σε τακτική βάση ώστε να επιτευχθούν περαιτέρω βελτιώσεις και ειδικότερα σε οικονομικά και διοικητικά θέματα που από τη φύση τους είναι ευκολότερα επιλύσιμα. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο στο παιδί, με το να στηρίξει παντοιοτρόπως τους συλλόγους και φορείς υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, που είναι καθημερινοί αρωγοί στο κλινικό, επιστημονικό και ερευνητικό μας έργο καθώς και με το να γίνει εθελοντής αιμοδότης και εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Καλούμε λοιπόν όλους να συνδράμουν και να γίνουν συνοδοιπόροι μας σ’ αυτή τη μάχη. Εμείς, τα μέλη της Εταιρείας μας, ως επιστήμονες και θεράποντες, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά μαζί με όλους εσάς για την καλύτερη φροντίδα αλλά και ποιότητα ζωής των μικρών μας ασθενών. Ποτέ δε λησμονούμε τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν σε αυτόν τον αγώνα και στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα εκατοντάδες παιδιά που συνεχίζουν τη ζωή τους ως υγιείς ψυχικά και σωματικά νεαροί ενήλικες. Η δύναμη και η θέληση όλων φωτίζουν το στόχο που είναι η ίαση όλων των παιδιών με καρκίνο. Η αφιερωμένη στον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης, εγρήγορσης, επαγρύπνησης».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Συριοπούλου: η γέννηση του γιού της, ο Στράτος και η καριέρα (βίντεο)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δασκαλάκης - Κούγιας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην δίκη

Τουρκία - Λέκκας: Σεισμός έως 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 2024 (βίντεο)