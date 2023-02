Καμίλα: Στέμμα με 2200 διαμάντια θα φορά στην στέψη του Κάρολου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα άκρως εντυπωσιακό στέμμα, με 2.200 διαμάντια, θα φοράει η Καμίλα, στην τελετή στέψης του Καρόλου ως βασιλιά.

Η Καμίλα, σύζυγος του βασιλιά Καρόλου Γ' της Μεγάλης Βρετανίας στην τελετή στέψης θα φορέσει το στέμμα της Βασίλισσας Μαίρης, γιαγιάς της Ελισάβετ Β', και όχι το στέμμα με το διαμάντι Kohinoor, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Είναι η πρώτη φορά που ένα υπάρχον στέμμα θα χρησιμοποιηθεί για τη στέψη της βασιλικής συζύγου αντί να κατασκευαστεί ένα «νέο στέμμα» ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και αυτό γίνεται για «λόγους βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας».

Κατασκευάστηκε από τον σχεδιαστή πολυτελών κοσμημάτων Γκάραρντ(Garrard) το 1911 με 2.200 διαμάντια και το είχε φορέσει η βασίλισσα Μαίρη στην τελετή στέψης του συζύγου της.

Ως φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, στο στέμμα θα προστεθούν διαμάντια Cullinan από την συλλογή κοσμημάτων της εκλιπούσας βασίλισσας, τα οποία φορούσε συχνά ως καρφίτσες.

Queen Mary’s Crown has been removed from display at the Tower of London for modification work ahead of the Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.



Find out more ??