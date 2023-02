Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Πέντε συλλήψεις για ερωτικές επαφές με την ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι πέντε συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση. Πως συνεδέονται με το ανήλικο κορίτσι που είχε εκπορνευτεί.

(εικόνα αρχείου)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε νέες συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες είναι δύο Πακιστανοί, 50 και 23 ετών, καθώς και τρεις Έλληνες, ηλικίας 65, 49 και 44 χρόνων, που κατηγορούνται, μετά από την αξιοποίηση στοιχείων, ότι έκαστος είχε τουλάχιστον μία σεξουαλική επαφή με το 12χρονο κορίτσι, έναντι αμοιβής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων Ελλήνων είναι γιατρός.

Οι δύο Πακιστανοί και ο ένας Έλληνας συνελήφθησαν στον Κολώνο, ο δεύτερος Έλληνας στα Σπάτα και ο τρίτος στον Πειραιά.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, «Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δυνάμει ενταλμάτων, βραδινές ώρες εχθές (14-2-2023), από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τρεις ημεδαποί, 65, 49 και 44 ετών και δύο αλλοδαποί, 50 και 23 ετών κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές».

Πέραν των άλλων συλληφθέντων, που κατά περίπτωση κατηγορούνται για μαστροπεία ή για ερωτικές επαφές με την 12χρονη, η μητέρα της είναι αντιμέτωπη με την βαριά κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας σε βάρος της κόρης της.

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δασκαλάκης - Κούγιας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην δίκη

“The 2Night Show” - Συριοπούλου: η γέννηση του γιού της, ο Στράτος και η καριέρα (βίντεο)