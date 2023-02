Τοπικά Νέα

Πυροβολισμοί στο Γάζι: Καρέ - καρέ η σύλληψη του 35χρονου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη και η σύζυγος του. Δείτε σε βίντεο τη στιγμή της σύλληψης, μετά από την ανταλλαγή πυροβολισμών, σε κεντρικό δρόμο.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από χθες το βράδυ η σύζυγος του 35χρονου που πυροβόλησε κατά αστυνομικών και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο του Γαζίου.

Η σύζυγός του κατά πληροφορίες κρατήθηκε χθες τη νύχτα και αρχικώς υπήρχαν συγκεχυμένες πληροφορίες για τη σύλληψη της ή όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr η γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατηγορούμενη για το αδίκημα της νομοθεσίας περί και περί όπλων, καθώς στο σπίτι όπου διέμεναν εντοπίστηκαν φυσίγγια.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης

Εν τω μεταξύ, η σύλληψη του 35χρονου καταγράφηκε σε βίντεο - ντοκουμέντο το οποίο δημοσίευσε το neakriti.gr., αλλά και το creta24,gr

Είναι η στιγμή αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του 35χρονου άνδρα από τον ορεινό Μυλοπόταμο και τον ανδρών της αστυνομίας που τον καταζητούσαν για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά και όπλα.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με πολιτικά έχουν ακινητοποιήσει τον 35χρονο στην άσφαλτο του κεντρικού δρόμου του Γαζίου ενώ ταυτόχρονα καταφτάνουν ενισχύσεις. Κάτοικοι της περιοχής εμφανώς σοκαρισμένοι από το πρωτόγνωρο περιστατικό της ανταλλαγής πυροβολισμών στη μέσου του πιο πολυσύχναστους δρόμους του δήμου Μαλεβιζίου βιντεοσκοπούν τη στιγμή ενώ έχει προκληθεί πανζουρλισμός και φόβος στην περιοχή.

Με πληροφορίες και από το cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 212 ώρες (βίντεο)

Champions League: Μπάγερν και Μίλαν έκαναν το πρώτο βήμα για τους “8”

Στάση εργασίας σε Τραμ και ΗΣΑΠ - Αλλαγές στον Προαστιακό