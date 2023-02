Life

“DRAGONS’ DEN”: Πρωτότυπες προτάσεις για επενδύσεις την Παρασκευή

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχουν επενδύσει μέχρι τώρα οι πέντε "Dragon" που συμμετέχουν στο πρωτοποριακό σόου του ΑΝΤ1.

Το 4ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1 με νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τους Έλληνες DRAGONS.

Το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται με φιλόδοξους επιχειρηματίες να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στους Έλληνες επενδυτές αναζητώντας στρατηγικές συμφωνίες που τους ανοίγουν νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες.

Οι Έλληνες DRAGONS μέχρι στιγμής έχουν επενδύσει προσωπικά κεφάλαια ύψους 360.000€ σε ιδέες, επιχειρήσεις, προσωπικότητες που τους εντυπωσίασαν, αποδεικνύοντας ότι όταν ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι σωστό, δεν διστάζουν να βάλουν τα χρήματά τους.

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:30 ΣΤΟ 4Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών έρχεται με μια ιδέα για compact γυμναστική που… μεταφέρεται!

Ένα ζευγάρι έρχεται από την Κρήτη φέρνοντας μια ιδέα για ιδιωτικό νησί για όλους τους Έλληνες. Θα καταφέρει να πείσει τον Χάρη Βαφειά που είναι ειδικός;

Ένας 24χρονος vegan chef έρχεται να «πιτσάρει» μπροστά στους DRAGONS για να αλλάξει τη ζωή του…

Ένας έμπειρος επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη προβλέπει για το προϊόν του έσοδα 6 εκατομμυρίων σε ένα χρόνο!

Μία εφαρμογή συστήνει τη λύση ενάντια στη σπατάλη των τροφίμων και γενικότερα των προϊόντων που λήγουν.

Ένας επιχειρηματίας και εφευρέτης ελπίζει να "κλειδώσει” μια επένδυση από τους DRAGONS, έχοντας στόχο να βγει πιο δυναμικά στην αγορά.

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες με τους DRAGONS, και πόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;

Στο «DRAGONS’ DEN» τα πάντα μπορούν να συμβούν, όπως άλλωστε και στην πραγματική ζωή και στις επιχειρήσεις.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται αυτή την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Παραγωγή: Antenna Studios

