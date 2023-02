Πολιτική

Ακρίβεια: Το επίδομα σε συνταξιούχους και μέτρα για αγρότες, οφειλές, εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα και μέχρι πότε. Τι ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ για το Market Pass. Αναλυτικά όλα τα μέτρα.

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης με επτά παρεμβάσεις συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, και αφορούν έκτακτο επίδομα σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους που δεν έλαβαν ακέραιη αύξηση 7,75% στις συντάξεις τους, αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων οφειλών, επιβράβευση όσων κράτησαν «ζωντανές» τις ρυθμίσεις αλλά δημιούργησαν νέα χρέη λόγω πανδημίας ή πληθωρισμού, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους ή υπηρεσίες. Επίσης ανακοινώθηκαν με μέτρα στήριξης για τους αγρότες.

Συγκεκριμένα:

1. Οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αύξηση σύνταξης λόγω προσωπικής διαφοράς ή η αύξηση ήταν κάτω του 7% θα πάρουν έως τέλος Μαρτίου έκτακτη ενίσχυση. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Το κόστος είναι 280 εκατ. ευρώ.

2. Παράταση για έξι μήνες, έως το τέλος του έτους στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως οι μεταφορές, ο καφές, τα σινεμά, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι σχολές χορού. Το μέτρο ίσχυε μέχρι τον Ιούλιο. Το κόστος είναι 250 εκατ. ευρώ.

3. Επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Η επιστροφή θα συνεχιστεί και για το 2023. Το κόστος είναι 76 εκατ. ευρώ.

4. Καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων: Το κόστος υπολογίζεται σε 120 εκατ. ευρώ.

5. Διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως έχει ανακοινωθεί. Το κόστος σε ετήσια βάση είναι 120 εκατ. ευρώ.

6. Αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων και επιβράβευση: Για όσους έχουν απολέσει ρυθμίσεις χρεών σε 72 ή 120 δόσεις ή αυτές έγιναν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης καταβάλλοντας δυο μηνιαίες δόσεις έως 31 Ιουλίου 2023 την τρέχουσα και μια επιπλέον που θα αποσβέσει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

Επίσης όπως τονίστηκε ποσά που είναι υπέρ είσπραξη αποσβένουν παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Οι δόσεις που χάθηκαν μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα σχετικά ευεργετήματα (ασφαλιστική ενημερότητα).

Για όλους εκείνους τους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες οφειλές υποχρεώσεις την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές δημιουργείται ένα νέο σχήμα.

Οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το επιτόκιο που ισχύει στις 12 δόσεις ή σε 72 δόσεις με το επιτόκιο που ισχύει στις 24 δόσεις. Μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις εφόσον αυτές περιλαμβάνουν νέες οφειλές (από 1η Νοεμβρίου του 2021).

7. Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Θα προβλέπεται πλέον υποχρεωτική αιτιολόγηση της μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης του αλγόριθμου. Θα απαιτείται δημόσια ανάρτηση. 'Αρνηση φορέων σε ρύθμιση θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ώστε να εντάσσονται και οφειλέτες με μια οφειλή (π.χ. ένα στεγαστικό). Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλές, όπως οι οφειλές υπέρ τρίτων. Καταργείται η ποινή προεξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης (στο 3%).

Τέλος, ο κ. Χ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε επίσης ότι έως θα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα για το market pass και ότι οι πρώτες καταβολές της ενίσχυσης θα γίνουν στις αρχές Μαρτίου.

