Πετράλωνα - Βιασμός ανηλίκων: Στο εδώλιο 10 κατηγορούμενοι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση, μετά από τις καταγγελίες δύο αδελφών, που στρέφονται κατά των γονέων τους και φιλικών τους προσώπων.

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση βιασμού ανηλίκων στα Πετράλωνα, μετά απο τις καταγγελίες δύο αδελφών.

Με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπέμπονται σε δίκη συνολικά 10 άτομα.

Πρόκειται για τον πατέρα των παιδιών, τη σύντροφό του την περίοδο των βιασμών και κακοποιητικών συμπεριφορών που έχουν καταγγελθεί, τον θείο και τους επτά φίλους του πατέρα που είχαν καταγγέλλει τα παιδιά για συμμετοχή τους στα όσα εφιαλτικά φέρονται να έχουν βιώσει.

Μεταξύ των 10 κατηγορουμένων είναι ο πατέρας των παιδιών, ο αδελφός του πατέρα, αλλοδαποί άνδρες, δύο Ελληνίδες και μία αλλοδαπή γυναίκα. Συγκεκριμένα, εκτός από τον πατέρα και τον θείο, κατηγορούνται η σύντροφος και υπάλληλος του πατέρα, ένα φιλικό ζευγάρι, δύο φίλοι του πατέρα, μια ακόμη γυναίκα και δύο υπάλληλοί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το παραπεμπτικό βούλευμα, απορρίπτει τα αιτήματα ακυρότητας των κατηγορουμένων και όλες τις ενστάσεις. Υιοθετήθηκε η πρόταση του εισαγγελέα που είχε δικαιώσει δύο φορές τα παιδιά και όσα καταγγέλλουν. Ο συγγραφέας Χρήστος Κρεμνιώτης και η Έλσα Πουλάκη ήταν οι δύο άνθρωποι που βοήθησαν στο να ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της φρικιαστικής υπόθεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε βιασμό από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη και που έχουν συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο βιασμός αφορά στο αγόρι της οικογένειας (17χρονο σήμερα) και η πράξη φέρεται να τελέστηκε το διάστημα, από το καλοκαίρι του 2012 έως το 2016, στο σπίτι της οικογένειας. Ως δράστες φέρονται να είναι ο πατέρας και ο θείος του παιδιού, που είναι αδελφός του πατέρα του.

Η κατηγορία για τις γενετήσιες πράξεις, αφορά σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο την 22χρονη σήμερα κόρη της οικογένειας όσο και την 11χρονη αδελφή της. Οι φρικτές αυτές πράξεις φέρονται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να τελέστηκαν το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2012, στο σπίτι της οικογένειας, σε άλλο σπίτι στην Καλλιθέα, σε ένα αυτοκίνητο και έναν παιδότοπο. Δράστες φέρονται ο πατέρας των παιδιών και ένα ανδρόγυνο.

Η τρίτη κατηγορία, περί κατάχρησης ανηλίκου, αφορά στο 11χρονο σήμερα κοριτσάκι της οικογένειας. Και αυτό το αδίκημα φέρεται να τελέστηκε στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, από τρεις γυναίκες που είχαν αναλάβει την ευθύνη για την φροντίδα και την φύλαξη του παιδιού, ενώ η μητέρα του έλειπε από το σπίτι. Οι δύο εκ των κατηγορουμένων είναι Ελληνίδες και η μία αλλοδαπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται αντικρουόμενες ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες στα παιδιά, για το αν έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο φάκελος στο Τμήμα Ανηλίκων με τις πραγματογνωμοσύνες, είναι τεράστιος, ενώ να σημειωθεί ότι οι γονείς δεν προσήλθαν ποτέ για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

