Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η περίεργη Τετάρτη και οι προβλέψεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Σε μια «περίεργη μέρα, που μπορεί να δώσει πολλά», αναφέρθηκε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «υπάρχουν αντιφατικές όψεις και πολλοί πρέπει να είστε προσεκτικοί».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «είναι μια περίεργη ημέρα, που θα ακούσουμε και ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα, που μπορεί να έχουν σχέση και με πρόσωπα κύρους».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, χωρίς να έχει στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, που θα λείψει για λίγες ημέρες από την εκπομπή, καθώς υποβλήθηκε σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

