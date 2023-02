Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός 7% με “ράλι” στα τρόφιμα

Μικρή επιβράδυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο, όμως αντίθετα, στα τρόφιμα "τρέχει" με υπερδιπλάσιο ρυθμό από ότι στον γενικό δείκτη.

Επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 7% ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιανουάριο εφέτος, από 7,2% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξησης 6,2% τον Ιανουάριο 2022. Ωστόσο, η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στη μείωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αντίθετα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε 15,4%

Με αυτά τα δεδομένα, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,7% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον χώρο των τροφίμων: Αυξήθηκαν κατά 25% οι τιμές σε γαλακτοκομικά και αυγά, κατά 23,1% στα έλαια, κατά 19% στα κρέατα και κατά 18,6% στα δημητριακά. Αυξημένες τιμές 11% στα λαχανικά.

Υψηλότερο κατά 25% το κόστος στα στερεά καύσιμα αλλά πτώση 15,4% στο ηλεκτρικό. Αντίθετα 34,7% μεγαλύτερο είναι το κόστος φυσικού αέριου.

Στις μεταφορές, οι ανατιμήσεις φτάνουν το 52,4% στα αεροπλάνα, το 32,9% στα ταξί και το 26,7% στα πλοία.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 7,0% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

15,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

3,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

6,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

10,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

2,9% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσικλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

3,4% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθη, κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

2,2% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

5,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.

Από τη μείωση του δείκτη κατά:

0,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

1,3% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια στο ράφι παραμένει εκτός ελέγχου

Ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση του για την πορεία του πληθωρισμού, αναφέρει τα εξής: Ενώ ο γενικός πληθωρισμός κινείται στο 7%, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα φτάνουν στο 15,4%, κάτι το οποίο δείχνει την απουσία ελέγχων στην αγορά και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων, που λαμβάνει η κυβέρνηση.

Για άλλον έναν μήνα τα ευάλωτα νοικοκυριά και τα μεσαία στρώματα "πληρώνουν το μάρμαρο" της κρίσης, ενώ οι λίγοι και ισχυροί, αλλά και το ίδιο το κράτος, σωρεύουν έκτακτα κέρδη από τις αυξήσεις στις τιμές και τα έσοδα από την έμμεση φορολογία.Είναι πλέον εμφανές και στον πιο καλόπιστο πολίτη της χώρας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει πλήρως στην αντιμετώπιση της ακρίβειας παρά τις επικοινωνιακές της τακτικές.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, μαζί με πραγματικά αυστηρούς ελέγχους και επιβολή έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, παραμένουν η μόνη δίκαιη και αποτελεσματική λύση.

