Κοινωνία

Πετρούπολη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον βιασμό 28χρονης σε κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την καταγγελία της 28χρονης, υπήρχαν τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν το περιστατικό χωρίς να παρέμβουν.

Εντοπίστηκαν οι δυο φερόμενοι δράστες της σεξουαλικής κακοποίησης μιας 28χρονης στην Πετρούπολη, τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κλαμπ.

Πρόκειται για γόνους δύο οικογενειών Ρομά, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και μάλιστα ο ένας είναι γνωστός στις Αρχές με το ψευδώνυμο «Εσκομπάρ».

Η σύλληψη ήρθε μετά τη φρικτή καταγγελία της 28χρονης που κατέθεσε πως έπεσε θύμα βιασμού υπό την απειλή όπλου από τους δύο άντρες σε κλαμπ της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν την 28χρονη στις τουαλέτες και υπό απειλή όπλου την βίασαν.

Σύμφωνα με την 28χρονη, υπήρχαν τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν το περιστατικό χωρίς να παρεμβαίνουν και μάλιστα γελούσαν. Η 28χρονη βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση σε δρόμο δίπλα από το κλαμπ από σεκιούριτι, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει.

Πηγή: eleftherostypos

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γάζι: Καρέ - καρέ η σύλληψη του 35χρονου (εικόνες)

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

ΣΤΑΣΥ - ΗΣΑΠ: ακυρώθηκε η στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό