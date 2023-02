Life

“The 2Night Show”: Τετάρτη με ξεχωριστούς καλεσμένους στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Μία γυναίκα και δύο άνδρες, μας κρατούν συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποίο μιλούν για όλους και για όλα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας, μιλάει για τους ρόλους που τον καθιέρωσαν, για την προσωπική του ζωή, τις «επιβραβεύσεις», αλλά και για τις «απαξιώσεις» που συνάντησε στη διαδρομή του.

Γιατί δεν ήθελε να υποδυθεί τον «Φατσέα» στο «Καφέ της Χαράς» και ποιος τον έπεισε να πει το «ναι»;

Τι τον ώθησε να δεχθεί τον ρόλο του στη σειρά «Μαύρο Ρόδο» και τι πιστεύει για τον μοναχισμό;

Γιατί η δουλειά του ηθοποιού «προσφέρεται» για άσκηση εξουσίας από τους «δύσκολους» ανθρώπους του χώρου;

Τέλος, μιλάει για τη σύζυγό του, Μπέσυ Μάλφα, τις δύο ταλαντούχες κόρες τους και τον γιο τους, που ονειρεύεται να γίνει αστροφυσικός.

Αποψινή καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Μαριέλλα Σαββίδου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μοιράζεται το ενδιαφέρον ταξίδι της ζωής της από την Κύπρο στη Γαλλία και το πέρασμα από τις σπουδές Γαλλικής Φιλολογίας, στην Υποκριτική.

Σε ποιο «μαρτύριο» είχε υποβάλει τη γιαγιά της, όταν ήταν μικρή;

Τι θυμάται από το γαλλικό «The Voice», στο οποίο συμμετείχε;

Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η σειρά «Εθνική Ελλάδος»;

Επίσης, μιλάει για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη ταινία «Dodo» και για την εμπειρία της ως παρουσιάστρια σε εκπομπή της γαλλικής τηλεόρασης.

Τέλος, αποκαλύπτει με ποιο τρόπο καταφέρνει να μας «βασανίζει» τηλεοπτικά ως «φάλτσα» σοπράνο, στη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», ενώ ο Γρηγόρης την προκαλεί να αποδείξει πόσο καλά γνωρίζει τα ελληνικά τραγούδια.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται απόψε και ο Σωτήρης Γεωργούντζος.

Ο αθλητικογράφος και speaker ποδοσφαιρικών αγώνων, από την Καλαμάτα, μιλάει για όλους και για όλα με το δικό του ταμπεραμέντο και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

