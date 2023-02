Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Ανήλικοι ληστές με συνεργό... 8χρονο

Πως δρούσαν καταφεύγοντας ακόμη και σε χρήση βίας απέναντι στα θύματα τους.

Κλοπές και ληστείες στο σταθμό της Αγίας Βαρβάρας πραγματοποιούσε μια τριμελής ομάδα νέων. Ένας 24χρονος μαζί με έναν 8χρονο αποσπούσαν διάφορα αντικείμενα από τα θύματα τους ακόμα και με τη χρήση βίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποσπούσαν την προσοχή των θυμάτων τους και η 15χρονη αφαιρούσε τα αντικείμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και ληστείες από επιβάτες σε σταθμό σταθερών συγκοινωνιών στην Αγία Βαρβάρα.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς που υπηρετούν στο Σχέδιο Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.ΣΥ. «Αριάδνη», απογευματινές ώρες της 13-2-2023, στην Αγία Βαρβάρα, 24χρονος ημεδαπός και 15χρονη ημεδαπή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές και ληστεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών και ληστειών από επιβάτες σε σταθμό ΣΤΑ.ΣΥ. στην Αγία Βαρβάρα, έπειτα από επισταμένη έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, πιστοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν δύο μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας ανήλικος ημεδαπός ως μέλος της.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, από κοινού με τον ανήλικο ημεδαπό, προσέγγιζαν επιβάτες εντός του σταθμού και με τη μέθοδο της απασχόλησης, τους αποσπούσαν προσωπικά αντικείμενα και αποχωρούσαν. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, μεταχειρίζονταν σωματική βία τόσο για την απόσπαση των αντικειμένων, όσο και για τη διατήρησή τους αφού τα θύματα είχαν αντιληφθεί τις πράξεις τους.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος προέβαινε στην εγκληματική του δραστηριότητα από κοινού με τον ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος αποσπούσε την προσοχή των θυμάτων και η ανήλικη κατηγορούμενη τους αποσπούσε τα αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν μία ληστεία και μία κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

