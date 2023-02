Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σκηνές και αποσπάσματα από το σημερινό, καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

«Η καχυποψία στοιχειώνει τις ένοχες συνειδήσεις»





Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να ταράξει τη σχέση της Άννας και του Δημήτρη. Μήπως, όμως, μαζεύονται σύννεφα στη φαινομενικά ανέφελη σχέση τους; Ο Άκης ετοιμάζει μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών και μπλέκει όλη την παρέα των παιδιών. Ο κίνδυνος μεγάλος, αλλά ο μόνος που φαίνεται να το αντιλαμβάνεται είναι ο Θοδωρής. Θα προχωρήσουν στο μεγάλο κόλπο; Ο Αλέκος και η Κλειώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κλείσουν πάλι την Άννα στη φυλακή. Ένα στοιχείο που θα βρεθεί στο σημείο του φόνου του Άγγελου θα τους βοηθήσει να πλησιάσουν τον στόχο τους. Η εξέλιξη της υπόθεσης που έχουν αναλάβει η Άννα και ο Δημήτρης θα τους διχάσει, αλλά και θα τους ενώσει. Το ζευγάρι μοιάζει ανίκητο. Ο σοβαρός τραυματισμός της Κατερίνας στο δικαστήριο, θα ανησυχήσει τον Σταύρο. Η εγκυμοσύνη της Δώρας δεν αφήνει τη Χρύσα να ησυχάσει. Οι υποψίες ότι το παιδί είναι του Νίκου την καταρρακώνουν. Θα ζητήσει αποδείξεις για την πατρότητα του παιδιού; Κι ενώ η Άννα και ο Δημήτρης δείχνουν να έχουν ηρεμίσει, τα αποτελέσματα DNA από το εγκληματολογικό εργαστήριο θα αποκαλύψουν κάτι που δεν περιμένει κανείς τους! Τι είναι αυτό; Και τι σχέση έχει με τον Δημήτρη;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Στάση εργασίας σε Τραμ και ΗΣΑΠ - Αλλαγές στον Προαστιακό

Βόλος: Νεκροί δύο άστεγοι από την κακοκαιρία - Ζούσαν μέσα στα σκουπίδια

Champions League - ΠΣΖ: Πρωτιά για τον Ζαΐρ - Εμερί





Gallery