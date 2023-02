Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Σκότωσε την Ίριδα για να με γυρίσει πίσω

Η κατάθεση του εν διαστάσει συζύγου της Ρούλας Πισπιρίγκου στη δίκη για το θάνατο του πρώτου τους παιδιού.

Στην κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας που βαρύνει την Ρούλα Πισπιρίγκου επικέντρωσε τις πρώτες ερωτήσεις του προς τον εν διαστάσει σύζυγό, της που δικάζεται ενώπιον του ΜΟΔ τόσο για την απόπειρα όσο και για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της, ο συνήγορός της Αλέξης Κούγιας.

Ο μάρτυρας δέχεται βροχή ερωτήσεων σχετικά με την πηγή των γνώσεων που έχει για την απόπειρα σε βάρος της κόρης του, με την χορήγηση κεταμίνης τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας, με στόχο της υπεράσπισης να δείξει πως ο Μάνος Δασκαλάκης επικαλείται μόνο το βούλευμα και τίποτε άλλο. Η Τζωρτζίνα μέσα στο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, από την οποία σώθηκε μετά από αγωνιώδη προσπάθεια των γιατρών, έχοντας ωστόσο καταστεί παραπληγική.

Κατά την διάρκεια των ερωτήσεων ο Μάνος Δασκαλάκης είπε πως η απόπειρα σε βάρος της Τζωρτζίνας έγινε από την κατηγορουμένη με κίνητρο τον ίδιο. Όπως είπε, «η απόπειρα ήταν η διεκδίκηση, ενώ στην συνέχεια με την ανθρωποκτονία, η εκδίκηση».

Αλέξης Κούγιας: Σε ποιο σημείο λέει το βούλευμα ότι χορηγήθηκε κεταμίνη στην απόπειρα και με τι τρόπο;

Μ.Δασκαλάκης: Δεν το έχω μπροστά μου.

Αλ.Κουγιας: Σε ποιο σημείο λέει με ποιο τρόπο χορηγήθηκε;

Μ. Δασκαλάκης: Είναι εικασία…

Αλ. Κούγιας: Είναι τιμή σας που το λέτε. Πώς υποστηρίζετε την κατηγορία;

Μ. Δασκαλάκης: Υπάρχει έγγραφο μέσα στη δικογραφία που εξηγεί τα πάντα για κεταμίνη. Υπάρχουν καταθέσεις ιατροδικαστών. Υπάρχει έγγραφο.

Αλ. Κούγιας: Ποιο; Να σας το δείξουν οι συνεργάτες σας.

Μ. Δασκαλάκης: Υπάρχει έγγραφο που λέει εάν περάσει κάποιος χρόνος δεν μπορεί να ανευρεθεί η κεταμίνη. Στην ανακοπή το παιδί επανήλθε. Μετά που απεβίωσε η κόρη μου ανευρέθηκε.

Αλ. Κούγιας: Έχετε κάποιο στοιχείο ή μόνο το βούλευμα;

Μ. Δασκαλάκης: Κυρίως το βούλευμα.

Ο μάρτυρας είπε πως η κόρη του μέχρι την ανακοπή έμεινε τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο με τη μητέρα της να βρίσκεται δίπλα της τον περισσότερο χρόνο και εκείνον να ενημερώνεται από το τηλέφωνο. Μάλιστα ο μάρτυρας είπε πως τη δεύτερη ημέρα της νοσηλείας της Τζωρτζίνας, του έστειλε μία φωτογραφία λέγοντάς του πως έκανε εμετό, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάτι τέτοιο.

Διευκρινήσεις και για τον ισχυρισμό του Μάνου Δασκαλάκη ότι η Τζωρτίνα «είχε δασκαλευθεί από την μάνα της» και όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο δεν του έλεγε τι είχε, ζήτησε ο κ. Κούγιας, με τον μάρτυρα να απαντά: «Όταν πας και μιλάς στο παιδί σου, με το οποίο είστε αχώριστοι και κοιτάει τη μάνα του για να σου απαντήσει κάτι σημαίνει». Είπε επίσης πως μίλησε τότε με τους γιατρούς του Καραμανδάνειου και του είπαν «ότι θα κάνουν εισαγωγή προληπτικά επειδή λίγες ημέρες πριν, είχε φύγει η Ίριδα».

Μάνος Δασκαλάκης: Η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας έγινε για διεκδίκηση και η συνέχεια, ήταν για εκδίκηση.

Αλέξης Κούγιας: Υπονοείτε ότι η κατηγορούμενη είπε ψέματα ότι το παιδί είχε σπασμούς;

Μάνος Δασκαλάκης: Ίσως για εκδίκηση, επειδή είχα φύγει από το σπίτι.

Ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεσε ότι μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου άρχισε να αναρωτιέται για τα κίνητρά της. Μέχρι τότε δεν είχε υποψιαστεί τίποτα, όπως είπε, και επέμεινε ότι η 34χρονη χρησιμοποιούσε τα παιδιά, προκειμένου να τον φέρνει πίσω στη συζυγική στέγη.

Αλέξης Κούγιας: Ποιο ήταν το κίνητρο όταν σκότωσε την Μαλένα, ενώ τότε ήσασταν αγαπημένοι ;

Μάνος Δασκαλάκης: Οι γιατροί είπαν πως έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο στην Αθήνα, ενώ εγώ έπρεπε να επιστρέψω στην Πάτρα για να δουλέψω. Μπορεί να έκανα ό,τι ήθελα. Είχε προηγηθεί το 2018 μια εξωσυζυγική μου σχέση.

Αλέξης Κούγιας: Την Ίριδα γιατί τη σκότωσε;

Μάνος Δασκαλάκης: Γιατί χωρίσαμε και ήμουν ανένδοτος. Για να με γυρίσει πίσω λόγω πένθους.

Ο Μάνος Δασκαλάκης δεν απέκλεισε η ασθένεια της Τζωρτζίνας να ήταν σκηνοθετημένη από την μητέρα της, προκειμένου να τον κρατήσει κοντά της.

«Μου είπε η κατηγορούμενη ότι το παιδί είχε τρέμουλο, ότι ζήτησε το ίδιο το παιδί να πάει στο νοσοκομείο. Εγώ τότε δεν έμενα στο σπίτι. Το παιδί κοίταξε την μητέρα του για να μου απαντήσει, όταν πήγα στο νοσοκομείο. Ρώτησα την Τζωρτζίνα τι έχει, μου είπε "δεν ξέρω" και κοίταζε τη μητέρα της».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου άκουσε σιωπηλή την κατάθεση του εν διαστάσει συζύγου της, ενώ αντιδρούσε με μορφασμούς όταν διαβάστηκαν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Μάνο Δασκαλάκη, στα οποία εμφανίζεται να είναι ερωτευμένος μαζί της. Εκείνος εξήγησε ότι υποκρινόταν για το καλό των παιδιών του.

Με την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος του ΜΟΔ ανακοίνωσε πως αντικαταστάθηκε με αναπληρώτρια ένορκο, ένας εκ των ενόρκων λόγω κωλύματος που ανέκυψε και αφορά λόγους υγείας και προσωπικούς. Ο Αλέξης Κούγιας επιφυλάχθηκε να ενημερωθεί και να δει εάν προκύπτει θέμα ακυρότητας της συνθέσεως.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

