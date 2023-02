Αθλητικά

Ντόχα: Η Σάκκαρη στα προημιτελικά

Νέα εκπληκτική εμφάνιση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, της έδωσε την πρόκριση στην Ντόχα.

Με επιβλητική εμφάνιση από τα μέσα του 1ου σετ και μετά, η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-3, 6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά WTA 500, που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ.

Μετά από ένα απόλυτα ισορροπημένο ξεκίνημα, που βρήκε τις δύο αντιπάλους ισόπαλες 3-3 (έχοντας κάνει από ένα break), η Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη της Ρωσίδας και πήρε επτά συνεχόμενα γκέιμ. Ετσι, όχι απλά πήρε το πρώτο σετ, αλλά εξασφάλισε και ένα μεγάλο προβάδισμα (4-0) στο δεύτερο, φτάνοντας χωρίς περαιτέρω προβλήματα στη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι, είτε η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσιά (Νο 5 στον κόσμο και Νο 3 στο ταμπλό του τουρνουά), την οποία δεν έχει νικήσει ποτέ, είτε η Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα (Νο 123), από την οποία είχε χάσει στο περσινό Ρολάν Γκαρός.

