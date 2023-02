Αθλητικά

Τεντόγλου: Ακυρώθηκε η κορυφαία επίδοσή του στον κόσμο λόγω… παπουτσιών

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο εξέφρασε την οργή του που ακυρώθηκε το άλμα του στα 8,40 μέτρα λόγω των παπουτσιών που φορούσε.





Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) ακύρωσε την επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, με 8,40μ. στο άλμα εις μήκος, στο Τορούν της Πολωνίας, που ήταν η κορυφαία στον κόσμο για το 2023.

Η απόφαση της World Athletics στηρίχτηκε στο σκεπτικό πως τα παπούτσια που φορούσε ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο απαγορεύονται σε αγώνες άλματος εις μήκος.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι φορούσε την έκδοση «Black Panther» των ειδικά σχεδιασμένων για άλμα εις μήκος παπουτσιών της Adidas, η οποία μάλιστα τα κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό ζευγαριών (limited edition).

Σύμφωνα με τη World Athletics, το μοντέλο αυτό απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε αγώνες άλματος εις μήκος. Όμως, κανείς δεν είχε ελέγξει τα παπούτσια του Τεντόγλου πριν εκκινήσει τις προσπάθειές του στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Τορούν.

«Είμαι αηδιασμένος»

Με ανάρτησή του στο Instagram, o Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε «αηδιασμένος» με την απόφαση της World Athletics, τονίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει που ακυρώνεται η επίδοσή του στα 8.40μ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μίλτος D. Τεντόγλου?? (@miltos_d.tentoglou)

Αναλυτικά, στη δημοσίευσή του αναφέρει: «Λοιπόν, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει ανθρώπους στην ομάδα της που δεν έχουν ιδέα για τα παπούτσια και για τον αθλητισμό. Και αποφασίζουν ποια καρφιά είναι εντάξει και ποια όχι για τους αθλητές. Θεωρούν πως το πάχος του πίσω μέρους του παπουτσιού είναι κάτι που είναι καλό. Δεν είναι μόνο άχρηστο στην πραγματικότητα αλλά κάνει τα καρφιά βαριά και δυσκολεύει το τρέξιμο.

»Ακύρωσαν την επίδοσή μου με 8.40 επειδή φοράω τα καρφιά της πρώτης εικόνας. Ενώ τα άλλα δύο καρφιά είναι εντάξει για το άλμα εις μήκος. Οι δύο πρώτες εικόνες δείχνουν τα ίδια καρφιά αλλά είναι διαφορετικού χρώματος (παρεμπιπτόντως). Ελέγξατε τα καρφιά με τα οποία είχαν σημειωθεί τα παλιά ρεκόρ; Είχαν λέιζερ;

»Πιστεύω πως θα έπρεπε να έχετε ανθρώπους στην ομάδας σας με σχετική εμπειρία στο άθλημα. Είμαι αυτός που πηδά. Θέλω να φοράω αυτό που είναι άνετο και ασφαλές. Δεν με νοιάζει για την επίδοσή μου με άλμα στα 8.40μ. Μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Απλά είναι άδικο. Είμαι αηδιασμένος.

Και το αστείο της υπόθεσης είναι πως την επόμενη εβδομάδα θα φοράω τα ίδια καρφιά, αλλά διαφορετικού χρώματος και… αυτά τα καρφιά εγκρίνονται! Και παραδόξως είναι οκ να χάσεις τρία τεστ αντιντόπινγκ αρκεί να μην φοράς αυτά τα παπούτσια. Φαίνεται ότι τα Black Panther είναι υπερβολικά δυνατά».

