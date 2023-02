Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Το Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνει νέο τοπόσημο

Ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση του σχεδίου για την επέκταση και την αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

«Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι ένα προσωπικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Το πολιτικό μου γραφείο ήταν για πολλά χρόνια λίγους δρόμους πιο πέρα, στην Χαλκοκονδύλη. Περνούσα συχνά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, έζησα, ταυτόχρονα, τα χρόνια της υποβάθμισης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και πάντα ήταν στο μυαλό μου αυτή η ιδέα του πως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σημαντική παρέμβαση στο πιο σημαντικό μας μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, πώς θα μπορούσαμε, όχι ταυτόχρονα, να το επεκτείνουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα νέο τοπόσημο και κυρίως να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εμβληματικό έργο ως μια ευκαιρία για να αναβιώσει ουσιαστικά μια ολόκληρη γειτονιά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

«Με πολύ και σκληρή δουλειά και μεθοδική παρακολούθηση είμαστε σήμερα στο σημείο να έχουμε κάνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση αυτού του οράματος» σημείωσε.

«Θα αποτελέσει μια σημαντικότατη παρέμβαση στον αστικό ιστό της πόλης αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο περισσότερους επισκέπτες» είπε ο πρωθυπουργός.

«Προφανώς έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας, έχουμε όμως το χρονοδιάγραμμα, έχουμε και το απαραίτητο εργαλείο, τον οδικό χάρτη για το πως θα δρομολογήσουμε τις μελέτες που θα κοστίσουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο αυτό. Πρόθεσή μας είναι όλες οι μελέτες να χρηματοδοτηθούν από ιδιωτικές δουλειές και στη συνέχεια η κατασκευή του μουσείου και του περιβάλλοντα χώρου να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους» πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού

«Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά δύσκολο να προσθέσω πολλά, μετά από αυτή την πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση την οποία παρακολουθήσαμε.

Σήμερα, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ένα προσωπικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Το πολιτικό μου γραφείο ήταν για πολλά χρόνια λίγους δρόμους πιο πέρα, στην οδό Χαλκοκονδύλη, περνούσα συχνά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, έζησα ταυτόχρονα τα χρόνια της υποβάθμισης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και πάντα ήταν στο μυαλό μου αυτή η ιδέα, του πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μία σημαντική παρέμβαση στο πιο σημαντικό μας μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Πώς θα μπορούσαμε ταυτόχρονα όχι μόνο να το επεκτείνουμε, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα νέο τοπόσημο. Και κυρίως να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εμβληματικό έργο ως μία ευκαιρία για να αναβιώσει ουσιαστικά μία ολόκληρη γειτονιά. Με πολλή και σκληρή δουλειά και μεθοδική παρακολούθηση είμαστε σήμερα στο σημείο να έχουμε κάνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά όχι μόνο την Υπουργό Πολιτισμού και το επιτελείο της, που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέα Κούρκουλα για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε ως επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα αρχιτεκτονικά γραφεία, από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, που συμμετείχαν σε αυτόν τον άρτια οργανωμένο διεθνή διαγωνισμό. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Νικόλα και την Ειρήνη Λαιμού, για τη χρηματοδότηση του πρώτου σταδίου αυτής της προσπάθειας, το αποτέλεσμα του οποίου είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα. Και θα ήθελα -δεν το κάνω συχνά, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα- να ευχαριστήσω και προσωπικά τη σύζυγό μου Μαρέβα, η οποία αθόρυβα και χωρίς να διεκδικήσει ποτέ οποιαδήποτε προβολή, υπήρξε η καρδιά αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Πιστεύω ότι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε σήμερα είναι μία παρέμβαση η οποία πληροί τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες είχαμε θέσει εξ αρχής: πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για να εκθέσουμε τα σπουδαία εκθέματα μιας από τις σημαντικότερες συλλογές παγκοσμίως, καθώς σήμερα εκθέτουμε λιγότερο του 10% αυτών που έχουμε στις αποθήκες μας. Πώς, ταυτόχρονα, θα φέρουμε το Μουσείο πιο κοντά στην Πατησίων, πιο κοντά στην πόλη. Και πώς -νομίζω σε αυτό ο κ. Chipperfield και ο κ. Γυφτόπουλος έχουν απόλυτο δίκιο- δεν θα ανταγωνιστούμε το υφιστάμενο κτίριο και θα σεβαστούμε την διακριτή του ιστορικότητα.

Είναι στην κρίση σας εάν η πρόταση αυτή, η οποία επιλέχθηκε ομόφωνα από την επιτροπή, επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους.

Σίγουρα, όμως, θα αποτελέσει μία σημαντικότατη παρέμβαση στον αστικό ιστό της πόλης, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο περισσότερους επισκέπτες. Γιατί πάντα με προβλημάτιζε το γεγονός ότι κάτι παραπάνω από 500.000 επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όταν φιλοξενεί αυτόν τον απίστευτο πλούτο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτού του πολύ οραματικού σχεδίου το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα.

Προφανώς, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε όμως όχι απλά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε και το απαραίτητο εργαλείο, τον οδικό χάρτη στη διάθεσή μας, για το πώς θα δρομολογήσουμε από εδώ και στο εξής τις μελέτες -που θα κοστίσουν αρκετά χρήματα- για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο αυτό.

Η πρόθεσή μας είναι όλες οι μελέτες να χρηματοδοτηθούν από ιδιωτικές δωρεές και στη συνέχεια, προφανώς, η κατασκευή του μουσείου και του περιβάλλοντα χώρου να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει είναι ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά σφιχτό αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, διότι υπάρχει μεράκι, διάθεση και τεχνογνωσία για να μπορέσουμε αυτό το πολύ όμορφο όραμα το οποίο σας παρουσιάστηκε σήμερα, να γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Και βέβαια σε αυτό θα συμβάλει και το γεγονός ότι πια το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μαζί με τέσσερα ακόμα μουσεία, γίνεται -ως αποτέλεσμα του Νόμου που δημοσιεύτηκε σήμερα- ένα ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα μουσεία, έχοντας μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία να μπορέσει να διεκδικήσει το δικό του ρόλο και τη δική του θέση στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων -και όχι απλά μια οργανική μονάδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο δρόμος, λοιπόν, είναι ανοιχτός. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον David Chipperfield και την ομάδα του, τον κ. Γυφτόπουλο και την ομάδα του, γιατί πράγματι μας άνοιξαν τα μάτια σε ένα καινούριο κόσμο.

Δεν είμαι αρχιτέκτονας, ούτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτό το οποίο είδαμε. Ήξερα, όμως, ότι ήθελα και θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό, να σέβεται το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον αλλά να πληροί -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- και τις αρχές της βιωσιμότητας για την οποία με τόσο πάθος μάς μίλησε ο David. Το γεγονός, δηλαδή, ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι ντόπια υλικά, νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα για το πώς πολιτισμός και βιωσιμότητα πρέπει να είναι δύο έννοιες οι οποίες από εδώ και στο εξής θα ταυτίζονται.

Και πάλι, λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους οραματίστηκαν αυτή την πρόταση, σε όσους εργάστηκαν για να την επιλέξουν και τώρα είναι στο χέρι μας να φροντίσουμε ώστε να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα από το σχέδιο στην πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Λίνα Μενδώνη: Δημιουργούμε ένα Μουσείο εξωστρεφές, ανοιχτό στην πόλη, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, με δυναμική ματιά στο μέλλον

«Η πρόταση των γραφείων David Chipperfield και Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη εικονοποιεί το όραμα. Δημιουργεί ένα μοναδικό τοπόσημο στον αστικό ιστό. Είναι βαθιά ανθρωποκεντρική. Η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Προβάλλει την εθνική διάσταση του Μουσείου, το οποίο συνδέει με το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Δημιουργούμε ένα Μουσείο εξωστρεφές, ανοιχτό στην πόλη, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, με δυναμική ματιά προς το μέλλον.

Σήμερα ολοκληρώνεται ο πρώτος δύσκολος -ομολογώ- κύκλος για την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο εσείς οραματιστήκατε, ενστερνιστήκατε, παρακολουθείτε προσωπικά. Συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση σχεδόν της πρώτης κυβερνητικής σας θητείας. Το βλέμμα μας είναι ήδη στραμμένο στο μέλλον, στην δεύτερη θητεία σας, όπως άλλωστε και οι δυνάμεις μας. Στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής τετραετίας σας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα είναι απολύτως διαφορετικό. Στο χώρο του σημερινού προκηπίου θα υπάρχει κήπος, μία πράσινη πλατεία, αλλά και ένα δεύτερο κτήριο, οργανικά συνδεδεμένο, αλλά όχι ανταγωνιστικό με το υφιστάμενο μνημείο, το οποίο, όπως θα δείτε, αφορά στην πόλη, επικοινωνεί με την πόλη, ενώ συγχρόνως δημιουργεί ένα υψηλής αισθητικής κέλυφος, το οποίο συμμετέχει στην ενιαία έκθεση των πολύτιμων συλλογών, δεκάδων χιλιάδων αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής τέχνης, που διαθέτει αυτό το Μουσείο», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Όσο πλησιάζουν οι εκλογές ο κ. Μητσοτάκης κατεβαίνει με ταχύτητα φωτός τα σκαλιά του αυτο?εξευτελισμού του. Αντί για έργα, χωρίς ίχνος ντροπής εγκαινιάζει μακέτες και πανηγυρίζει. Αφού η πρόχειρη εξαγγελία του στις προγραμματικές δηλώσεις του 2019 για ενοποίηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο πήγε στράφι, σήμερα έκανε "εγκαίνια μακέτας" της επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου λέγοντας μάλιστα ότι "γίνεται πραγματικότητα ένα προσωπικό του όνειρο". Ο κ. Μητσοτάκης που ακόμη και σήμερα κάνει σπέκουλα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που το παρέλαβε στο τελικό του στάδιο και κατάφερε με τους χειρισμούς του να καθυστερήσει την έναρξη λειτουργίας του από τα μέσα του 2020 στα τέλη του 2023, ο ίδιος σήμερα εγκαινιάζει με τυμπανοκρουσίες σχέδια επί χάρτου. Κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδιδε ολοκληρωμένα έργα, για "μουσαμάδες" και ο ίδιος σήμερα εγκαινιάζει "μακέτες"».

