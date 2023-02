Κοινωνία

ΗΠΑ - επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν: Η βολιώτισσα φοιτήτρια μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σοκαρισμένη περιγράφει τις στιγμές που έζησε, η Ελληνίδα αθλήτρια της κωπηλασίας Έλενα Αγιώτη, που σπουδάζει εκεί. Μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Βαρύ πένθος στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου ένοπλος εισέβαλε και αφαίρεσε τις ζωές τριών φοιτητών, προτού αυτοκτονήσει.

Οι Αρχές δυσκολεύονται να εξακριβώσουν το κίνητρο του 43χρονου δράστη, δεδομένου πως δεν είχε κανένα δεσμό με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Στην τσέπη του, πάντως, βρήκαν ένα σημείωμα, στο οποίο απειλούσε με πυροβολισμούς και σε άλλες τοποθεσίες σε Μίσιγκαν, Κολοράντο και Νιού Τζέρσεϊ.

«Όλα ξεκίνησαν την Δευτέρα. Στις 20.15. Γυρνούσα εκείνη την ώρα στο σπίτι μου από την προπόνηση μου. Μόλις έφτασα στο σπίτι έλαβα ένα μήνυμα από μία συναθλήτρια μου η οποία είχε πάει σε εκείνο το κτήριο, σε ένα από τα δύο κτήρια που είχε μπει ο δράστης.

Λάβαμε μήνυμα που έλεγε "μείνετε στα σπίτια σας προσέξετε" και ότι υπάρχουν πυροβολισμοί , και εγώ άρχισα να τρέχω έξω από το κτήριο . Κατευθείαν λάβαμε mail και από το πανεπιστήμιο ότι υπάρχουν πυροβολισμοί και ότι πρέπει να μείνουμε κλεισμένοι σε κάποιους χώρους είτε εξωτερικοί είτε κάποιο συγκεκριμένο κτήριο. Κράτησε από τις 20.15 ώρα Αμερικής μέχρι τις 00.30" είπε αρχικά η νεαρή φοιτήτρια.

«Δεν άκουγα πυροβολισμούς, ακούγαμε περιπολικά και το ελικόπτερο της Αστυνομίας από πάνω μας όλη την ώρα. Ακούγαμε ένα ηχητικό της Αστυνομίας, στο οποίο μιλούσαν μεταξύ τους και μπορούσαμε να ακούσουμε τι γινόταν ακριβώς» περιέγραψε η ίδια για τη νύχτα του τρόμου.

«Όσο να ναι είναι αρκετά σοκαριστικό. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο ξανά. Σε τόσο κοντινή απόσταση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

