“Ομάδα Χόρχε”: Η δράση στην Ελλάδα και οι αντιδράσεις

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το δημοσίευμα του Guardian σχετικά με τον πρώην πράκτορα των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Του Νικόλα Βαφειάδη

«Ο 50χρονος πρώην πράκτορας των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ταλ Χανάν, είναι ο εγκέφαλος της ‘Ομάδας Χόρχε’ και θέλει να μην έχει όνομα, και η οργάνωσή του που χειραγωγεί την κοινή γνώμη με παραπληροφόρηση μέσω ψευδών λογαριασμών να μοιάζει ανύπαρκτη, ένα τίποτε», σύμφωνα με τον Guardian.

«Το όνομά μου είναι Χόρχε. Το Τζορτζ είναι ψευδώνυμο. Δεν έχω όνομα

- Δεν έχεις όνομα;

- Είδες τι έλεγε στην πόρτα. Σωστά;

- Όχι.

- Δεν λέει τίποτε. Αυτοί είμαστε, ένα τίποτε», ακούγεται στο βίντεο που δημοσιεύεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Ο Ταλ Χανάν, ο εγκέφαλος πίσω από την «ομάδα Χόρχε», μια μυστική ομάδα, που ειδικεύεται στο χάκινγκ και την παραπληροφόρηση.

Στο αναλυτικό του ρεπορτάζ ο Guardian ρίχνει «φως» στον τρόπο με τον οποίο χειραγωγείται με ηλεκτρονικά μέσα η κοινή γνώμη σε διάφορες χώρες.

Ο Ταλ Χανάν, που η εταιρεία φέρεται να διατηρεί γραφεία και στην Ελλάδα υπερηφανεύεται για τις επιτυχίες του στους ρεπόρτερ του Guardian που εμφανίσθηκαν ως πελάτες από την Αφρική και κατέγραφαν κρυφά τις συνομιλίες.

Έναν ολόκληρο στρατό από αφοσιωμένους ιντερνετικούς στρατιώτες, που είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι, έχει η «ομάδα Χόρχε» δημιουργήσει στον κυβερνοχώρο, είναι πανέτοιμοι να υπηρετήσουν κάθε δόλιο ή όχι σκοπό, αρκεί να πληρωθεί καλά ο Ταλ Χανάν.

Τα γραφεία του στην Ελλάδα και ο σκοτεινός του ρόλος σε εκλογικές αναμετρήσεις προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζητά εισαγγελική παρέμβαση.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται: «Το κυβερνητικό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ρίχνει βαριά τη σκιά του στη δημόσια ζωή. Η είσοδος της χώρας σε προεκλογική περίοδο κάνει ακόμα πιο άμεση την ανάγκη για εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθούν οι αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου στην πτυχή που αφορά στην χώρα μας.

Ο Μιχάλης Κριθαρίδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, αναφέρει: «Η Κυβέρνηση, οφείλει να δώσει άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το αν αναπτύσσονται στη χώρα μας και για λογαριασμό τίνος τέτοιες δραστηριότητες. Έχει αγοράσει η Μητσοτάκης Α.Ε. τέτοιες υπηρεσίες; Δεν της αρκούν οι υποκλοπές και τα παράνομα λογισμικά;».

Η Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά της, απαντά πως «οι Έλληνες πολίτες δεν χειραγωγούνται ούτε από τα fake news ούτε από την προπαγάνδα της Κουμουνδούρου.Όχι μόνο δεν γίνεται πουθενά σύνδεση με προσπάθεια εκλογικής χειραγώγησης για λογαριασμό της κυβέρνησης στο άρθρο που διαστρεβλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα ο ίδιος ο Guardian μιλάει για εταιρείες που αξιοποιούν διαδικτυακά εργαλεία και στρατηγικές για εμπορικές διαφορές! Η κρυφή ανάμιξη της ομάδας Χόρχε σε εκλογές ανά τον πλανήτη χωρίς να αφήνει το παραμικρό ίχνος, επιτυγχάνεται συνήθως με τη διατάραξη ή την υπονόμευση αντιπάλων εκστρατειών: η ομάδα ισχυρίστηκε ότι έστειλε ένα sex toy που παραδόθηκε μέσω Amazon στο σπίτι ενός πολιτικού, με στόχο να δώσει στη γυναίκα του την εσφαλμένη εντύπωση ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση».

