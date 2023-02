Κοινωνία

Ωρωπός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε τη διαφυγή επίδοξων ληστών σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.



Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε τη διαφυγή τους και με τη συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους ακινητοποίησαν

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρωινές ώρες της 14-2-2023, δυο ημεδαποί, 37 και 48 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της απόπειρας ληστείας, απείθειας και βίας κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, εντόπισε να κινείται στην περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού, αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες, το οποίο έφερε διαφορετική πινακίδα κυκλοφορίας στο εμπρόσθιο και στο πίσω μέρος του. Για το λόγο αυτό, έκρινε το όχημα ύποπτο και ενημέρωσε το Τμήμα Ασφάλειας Ωρωπού. Κατά τη διάρκεια της πορείας του οχήματος, ο αστυνομικός το ακολούθησε συνεχίζοντας να ενημερώνει για τις κινήσεις του, μέχρι που στάθμευσε εξωτερικά καταστήματος σούπερ μάρκετ.

Οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας γάντια και εισήλθαν στο σούπερ μάρκετ, όπου με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από τα ταμεία, ωστόσο δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους και εξήλθαν του καταστήματος κινούμενοι προς το αυτοκίνητο τους. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ο αστυνομικός έβγαλε τα κλειδιά από τη μίζα για να αποτρέψει την άμεση διαφυγή τους. Κατά την έξοδο τους από το κατάστημα, τους γνωστοποίησε την ιδιότητα του και τους κάλεσε να παραδοθούν.

Αμέσως, ο 48χρονος κινήθηκε απειλητικά προς τον αστυνομικό κρατώντας κατσαβίδι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, με τον αστυνομικό να τον καταδιώκει, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που προσέτρεξαν στο σημείο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Λίγο πριν, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχαν κληθεί στο σημείο, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 37χρονο συνεργό του. Έπειτα από έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατσαβίδι, μαχαίρι, γάντια, καπέλο και πινακίδα κυκλοφορίας που είχε κλαπεί από σταθμευμένο όχημα στο Περιστέρι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται και η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

.Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου

Αττική: Έκλεβε κοσμηματοπωλεία... με τη μέθοδο της απασχόλησης

Νεκτάριος Σαντορινιός - κηδεία: Θρήνος το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)