Μπλίνκεν: Επίσκεψη σε Μόναχο, Αθήνα και Άγκυρα

Διαδοχικές επισκέψεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος θα βρεθεί στην Ελλάδα.

Διαδοχική επίσκεψη στην Γερμανία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στις 16-22 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός υπουργός θα βρεθεί στις 16 Φεβρουαρίου στη Γερμανία για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ενώ στις 19 Φεβρουαρίου θα φτάσει στην Τουρκία για να δει από κοντά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς. Το τρίτο μέρος της επίσκεψης αφορά τη χώρα μας, όπου ο κ. Μπλίνκεν θα εγκαινιάσει τον τέταρτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας στις 21 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι «στην Αθήνα, ο υπουργός Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, για να συζητήσουν την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινή μας δέσμευση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ο υπουργός Μπλίνκεν θα εγκαινιάσει τον τέταρτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας στις 21 Φεβρουαρίου».

Σχετικά με το σκέλος της επίσκεψης της Τουρκίας η ανακοίνωση αναφέρει ότι «ο υπουργός Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία στις 19 Φεβρουαρίου για να δει από κοντά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν τις τουρκικές αρχές να ανταποκριθούν στις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλους ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στην Τουρκία και τον τουρκικό λαό μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, καθώς και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της εταιρικής μας σχέσης με την Τουρκία, έναν πολύτιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Μπλίνκεν θα ευχαριστήσει επίσης την κυβέρνηση της Τουρκίας για την υποστήριξή της στη διασυνοριακή βοήθεια στις πληγείσες περιοχές της Συρίας».

Τέλος, για το τμήμα του ταξιδιού στη Γερμανία η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο κ. Μπλίνκεν «θα συμμετάσχει σε μια σειρά διμερών και πολυμερών συναντήσεων για να συζητήσει τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, τη βοήθεια προς την Τουρκία και τον συριακό λαό και τη δέσμευσή μας για τη διατλαντική ασφάλεια και μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες».

