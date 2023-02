Life

Πέθανε η Ράκελ Γουέλς

Έφυγε από τη ζωή ένα από τα sex symbols της δεκαετίας του 1960.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Raquel Welch.

Η Ράκελ Γουέλς ήταν ένα από τα sex symbols της δεκαετίας του 1960 και είχε γίνει γνωστή, μεταξύ άλλων, για τους ρόλους της στις ταινίες

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και sex symbol της δεκαετίας του ’60.Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Είχε ανακηρύχθηκε μία από τις «100 πιο σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου» σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire το 1995. Επίσης το Playboy την τοποθέτησε στην 3η θέση των «100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα».

Η Ράκελ Γουέλς έκανε τέσσερις γάμους και απέκτησε δύο παιδιά.

Έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη μάχη με ασθένεια.

