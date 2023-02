Αθλητικά

Τεντόγλου: “Απάντησε” με νέο ρεκόρ στο “κομμένο” λόγω…παπουτσιών

Παραμένει στον Μίλτο Τεντόγλου η κορυφαία επίδοση για το 2023, παρά το ότι είχε ακυρωθεί η προηγούμενη, την οποία και προσπέρασε.

Στην κατοχή του Μίλτου Τεντόγλου επέστρεψε η κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο άλμα εις μήκος για το 2023, με τον Έλληνα «χρυσό» Ολυμπιονίκη να κλείνει στόματα στο μίτινγκ κλειστού του Λιεβέν, λίγες ώρες μετά την ακύρωση της προηγούμενης (8,40μ. στο Τορούν) από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου (World Athletics), λόγω... παπουτσιών.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μπήκε «ζεστός» και εκκίνησε τα άλματα του στα 8,32μ., ενώ στο δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,37μ. Στο τρίτο του άλμα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης έκανε 8,34μ., ενώ η τέταρτη του προσπάθεια ήταν αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή, σημειώνοντας 8,41μ.! Ο Έλληνας αθλητής άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σουηδό Τομπίας Μόντλερ (8,06μ.) και στην τρίτη τον Αμερικανό Μαρκίς Ντέντι με 7,94μ.

Η αποψινή επίδοση του Τεντόγλου είναι η δεύτερη καλύτερη του στον κλειστό, μετά τα 8,55μ. που είχε σημειώσει πέρυσι στο Βελιγράδι, ενώ προσπέρασε και τα 8,40μ. που ήταν Πανελλήνιο ρεκόρ.

