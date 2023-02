Οικονομία

Hellenic Train – Προαστιακός: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Αεροδρομίου

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν την Πέμπτη στα δρομολόγια του Προαστιακού της γραμμής του Αεροδρομίου.

Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στην γραμμή του Αεροδρομίου, αύριο Πέμπτη 16/2/2023, τα δρομολόγιο με αριθμό 2200 ('Ανω Λιόσια-Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 06:04 και 2232 ('Ανω Λιόσια- Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 15:04 στο τμήμα 'Ανω Λιόσια- Μεταμόρφωση θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της HELLENIC TRAIN.

Επίσης, και τα δρομολόγια :

2204 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 07:04, 2208 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 08:04, 2212 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 09:04, 2236 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 16:04

2240 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 17:04

2244 ('Ανω Λιόσια - Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 18:04

2205 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 06:34, 2209 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 07:34, 2213 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 08:34, 2237 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 15:34, 2241 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 16:34, 2245 (Κορωπί - 'Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 17:34 στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - ΣΚΑ - 'Ανω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της HELLENIC TRAIN.

