Αθλητικά

Μέσι: Δυσκολεύει η παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν και ο πατέρας του Μέσι είχαν ραντεβού, δεν κατέληξαν σε συμφωνία και όλα δείχνουν πως ο Αργεντινός αποχωρεί από τη Γαλλία το καλοκαίρι.





Δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο η παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη νέα σεζόν. Ο πατέρας του Αργεντινού σούπερ σταρ είχε σήμερα συνάντηση με τους ανθρώπους των Παριζιάνων, θέλοντας να συζητήσουν για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου του.

Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε και πάλι συμφωνία με τις δύο πλευρές να έχουν μεγάλη απόσταση στα «θέλω» τους. Μάλιστα, ο Λιονέλ Μέσι αρχίσει να πείθεται ολοένα και λιγότερο για να παραμείνει στους Παριζιάνους και όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από το κλαμπ το καλοκαίρι.

?? Lionel Messi's father, Jorge, met with PSG executives today to discuss a potential extension.



No agreement was found and Messi is leaning towards leaving the French club.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/JIoDniN2nn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 15, 2023

Αυτή τη στιγμή, ο Μέσι έχει δύο προτάσεις στα χέρια του αλλά οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται ως το καλοκαίρι να αυξηθούν. Διότι μπορεί το ενδιαφέρον από Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Χιλάλ να είναι κάτω παραπάνω από υπαρκτό, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν ο Αργεντινός επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρώπη, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και την Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο κόλπο για την επιστροφή του.

Πηγή: sport-fm.gr

.Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου

Αττική: Έκλεβε κοσμηματοπωλεία... με τη μέθοδο της απασχόλησης

Νεκτάριος Σαντορινιός - κηδεία: Θρήνος το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)